Marcin Prokop szczerze o Miszczaku. Jest bezwzględny?

2026-02-19

Czy Marcin Prokop mógłby przejść do Polsatu? "Super Express" postanowił zapytać wprost. Odpowiedź dziennikarza była jednoznaczna. W rozmowie padło też nazwisko Edwarda Miszczaka - człowieka, który przez lata rozdawał karty w TVN, a dziś buduje siłę konkurencyjnej stacji. Słowa Prokopa mogą zaskoczyć!

Zmiany w telewizyjnym świecie zawsze budzą emocje. Transfery gwiazd między stacjami potrafią wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi, a każda plotka natychmiast staje się tematem numer jeden w branży. Nic więc dziwnego, że gdy w rozmowie pojawił się temat ewentualnej propozycji z Polsatu, padło konkretne pytanie: czy Marcin Prokop byłby gotowy zmienić barwy? Dziennikarz nie pozostawił miejsca na domysły. - "Nie, bo jest mi bardzo dobrze tu, gdzie pracuję" - odpowiedział krótko. Tym samym uciął spekulacje o możliwym transferze do konkurencji.

Marcin Prokop wyjawił prawdę o Miszczaku

Rozmowa szybko zeszła jednak na postać Edwarda Miszczaka - wieloletniego dyrektora programowego TVN, a dziś jednego z najważniejszych ludzi w Polsacie. To właśnie on przez lata decydował o kształcie ramówki i karierach wielu telewizyjnych osobowości. Gdy padło stwierdzenie, że "wykreował bardzo wiele gwiazd", Prokop nie próbował z tym polemizować.

Prokop podkreślił, że sam wiele mu zawdzięcza i nigdy nie powie o nim złego słowa. Nazwał go osobą o wyjątkowym usposobieniu i wizji, a przede wszystkim skuteczną w działaniu. To mocne słowa, zwłaszcza że dziś obaj znajdują się po przeciwnych stronach medialnej barykady.

Dziennikarz odniósł się również do tego, co dzieje się obecnie w Polsacie. Choć zaznaczył, że nie wypada mu komentować działań "wrogiej stacji", nie krył uznania dla zmian, jakie tam zaszły.  

Na pewno tak było. Ja nie przeczę, że zasługi Edwarda dla i dla TVN-u, i dla bardzo wielu osób, które w tej stacji rozkwitły są olbrzymie. Na pewno wielu karierom pomógł, innym pomógł mniej, innym być może nawet zaszkodził, bo był człowiekiem, który rozdawał karty na tym podwórku w dość bezwzględy sposób. Ja samu wiele zawdzięczam i nigdy o nim złego słowa powiem, bo jest człowiekiem o wyjątkowym usposobieniu, wyjątkowej wizji, jest też wyjątkowo skuteczny w swoim działaniu. Patrząc na to, co robi teraz u konkurencji, chociaż nie wypada mi o tym mówić, bo to jest jednak w pewnym sensie wroga stacja, to ja jednak mam sporo uznania, jak ten Polsat w wielu kwestiach podźwignął. Więc jeśli mnie spytasz, co mam do powiedzenia na temat Edwarda Miszczaka, cały czas wielki szacunek dla tej postaci - powiedział Marcin Prokop w rozmowie z "Super Expressem".

