Doda o Gessler: "WREDNE CZUPIRADŁO"! A jeszcze niedawno się przyjaźniły...

Wojna Dody i Gessler! Poszło o psy i schroniska

Choć Doda słynie z ciętego języka i przez lata była bohaterką licznych dram, ostatnio odpuściła i trudno wyprowadzić ją z równowagi. Okazuje się jednak, że pewne granice nie powinny być przekraczane. Wszystko zaczęło się od wywiadu Magdy Gessler dla Kozaczka. Mimo że wokalistka gościła niedawno w jej programie, restauratorka pokusiła się o odważną teorię. Jej zdaniem, zaangażowanie artystki w pomoc psom ma drugie dno i jest jedynie próbą naprawienia nadszarpniętego wizerunku.

To, że teraz Doda krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat, to na pewno jest bardzo świadome i robi to dobrze. No bo dotąd była... no, miała dużo problemów i była bardzo źle postrzegana. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes - powiedziała.

Doda odpowiedziała Gessler: "wredne czupiradło"

Taka sugestia nie mogła przejść bez echa. Przy okazji premiery serialu dokumentalnego dla Prime Video (debiut już 20 lutego), piosenkarka znalazła czas dla mediów i odniosła się do kąśliwej uwagi koleżanki z branży. Doda nie gryzła się w język i w ostrych słowach skomentowała zachowanie gospodyni "Kuchennych rewolucji", nazywając Magdę Gessler "wrednym czupiradłem".

Uważam, że to jest podłe. Jeszcze gdyby to powiedziała w formie żartu, to bym się zaśmiała, bo mam dystans, ale każdy mierzy swoją miarą. Wydaje mi się, że ONA wszędzie upatruje biznes, jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów. Nie mówię, że 1,5 miesiąca, tak jak ja, dzień w dzień, rzucając wszystkie swoje sprawy zawodowe, pracę, przyjaciół, chociaż ze dwa, trzy dni - to dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co jest wrednym czupiradłem - powiedziała reporterowi serwisu Przeambitni.pl.

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu