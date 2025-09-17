Beata Ścibakówna ma 57 lat i ciało nastolatki! Zdradziła swój sekret

Choć zbliża się do sześćdziesiątki, Beata Ścibakówna nie zamierza zwalniać tempa. Na co dzień łączy życie rodzinne z karierą aktorską, a dodatkowo znajduje czas na intensywne treningi i dbanie o zdrowie. W rozmowie z "Wprost" zdradziła, że jej sylwetka nie jest darem od natury, lecz efektem konsekwentnej pracy i licznych wyrzeczeń.

Jest kilka potraw, których nie tykam, bo nie chcę potem cierpieć. Śledzie, cebula, mizeria, kokosy - mogą dla mnie nie istnieć. Mało jem owoców, za to dużo warzyw. Sporadycznie mięso, ale za taki tradycyjny sernik od pani Magdy Gessler czy tort czekoladowo-malinowy dam się pokroić - powiedziała aktorka.

Beata Ścibakówna wylewa siódme poty na siłowni

Aktorka nie ukrywa, że jej sekret tkwi przede wszystkim w odpowiedniej diecie. Choć, jak sama przyznaje, nie jest w stanie całkowicie zrezygnować ze słodkich pokus, to lista produktów, które całkowicie wykreśliła ze swojego jadłospisu, jest naprawdę długa.

Jeżeli dobrze wyglądam, to jest to efekt bardzo dużego wysiłku, zarówno fizycznego, jak i dietetycznego czy kosmetycznego. Wielu wyrzeczeń - wyjawiła w tym samym wywiadzie.

Beata Ścibakówna nie ogranicza się jednak wyłącznie do zdrowego odżywiania. Ogromną rolę w jej życiu odgrywają treningi. Na Instagramie pokazała nagranie, na którym ciężko pracuje na siłowni. Widać, że nie jest to jedynie "pokazówka" dla fanów, a 57-latka naprawdę daje z siebie wszystko, ćwicząc na maszynach i dbając o kondycję.

Po pracowitym weekendzie (5 spektakli w trzy dni) troszkę zwalniam - napisała gwiazda na InstaStories.

Na zamieszczonych przez nią filmikach uwagę przyciąga nie tylko świetna forma fizyczna aktorki, ale również jej pozytywna energia. Wielki uśmiech mimo trudnych ćwiczeń nie schodził jej z ust!

