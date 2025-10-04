Poznaj swojego Anioła Stróża: Imiona Aniołów według daty urodzenia. Który Anioł czuwa nad Tobą?

Niektórzy uważają, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Jego imię jest zależne od dnia naszych urodzin. Ten konkretny Anioł Stróż nieustannie nad nami czuwa, otacza nas opieką od dnia, w którym przychodzimy na świat, w każdej chwili możemy do niego zadzwonić i poprosić o pomoc oraz wsparcie.

Kto jest Twoim Aniołem Stróżem? Sprawdź imię swojego Anioła Stróża według daty urodzenia

Anioł Stróż jest duchowym przewodnikiem, który prowadzi nas przez życie. Bardzo często wysyła nam znaki, które trudno zobaczyć, ale jesteśmy w stanie je odczuć. Zwracając się z prośbą o pomoc i wsparcie, możemy użyć konkretnego imienia naszego Anioła Stróża. Oto imiona aniołów stróżów według daty urodzenia.

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 1 stycznia do 9 lutego

Archaniołowie, ich księciem jest Archanioł Rafael. Modlimy się do Rafaela, gdy jesteśmy chorzy lub gdy bliska osoba potrzebuje uzdrowienia.

1 stycznia - 5 stycznia - Nemamiasz

6 stycznia - 10 stycznia – Yeyalel

11 stycznia - 15 stycznia – Harael

16 stycznia - 20 stycznia – Micrael

21 stycznia - 25 stycznia – Umabel

26 stycznia - 30 stycznia – Iah-Hel

31 stycznia - 4 lutego – Anauel

5 lutego - 9 lutego – Mehiel

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 10 lutego do 20 marca

Anioły, ich księciem jest Archanioł Gabriel

10 lutego - 14 lutego – Damabiasz

15 lutego - 19 lutego – Manakel

20 lutego - 24 lutego – Eiael (Eyael)

25 lutego - 28-29 lutego – Habuhiasz

1 marca - 5 marca – Rochel

6 marca - 10 marca – Jabamiasz (Yabamiah)

11 marca - 15 marca – Haiaiel

16 marca - 20 marca – Mumiasz

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 21 marca do 30 kwietnia.

Aniołowie Seraficzni, ich księciem jest Archanioł Metatron. Wzywaj ochrony Archanioła Metatrona, kiedy musisz zacząć od nowa, stawić czoła problemom, znaczącym zmianom, porzuceniu i kiedy czujesz potrzebę towarzystwa i bezpieczeństwa.

21 marca - 25 marca – Wehuiah

26 marca - 30 marca – Jeliel, Yeliel

31 marca - 4 kwietnia – Sitael

5 kwietnia - 9 kwietnia – Elemiasz

10 kwietnia - 14 kwietnia – Machazjasz

15 kwietnia - 20 kwietnia – Lelahel

21 kwietnia - 25 kwietnia – Achajasz

26 kwietnia - 30 kwietnia – Cahetel

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 1 maja do 10 czerwca

Aniołowie Cherubiny, ich księciem jest archanioł Raziel

1 maja - 5 maja – Chaziel

6 maja - 10 maja – Aladiasz

11 maja - 15 maja – Lauwiasz

16 maja - 20 maja – Hahajasz

21 maja - 25 maja – Yezalel

26 maja - 31 maja – Mebahel

1 czerwca - 5 czerwca – Hariel

6 czerwce - 10 czerwca – Hekamiasz

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 11 czerwca do 22 lipca.

Anioły tronów, ich księciem jest Archanioł Tsaphkiel. Modlimy się do Archanioła Tsaphkiela, aby przyciągnął do naszego życia miłość, romantyczne relacje i romans.

11 czerwca - 15 czerwca – Lanoiah

16 czerwca - 21 czerwca – Caliel

22 czerwca - 26 czerwca – Leuviah

27 czerwca - 1 lipca – Pahaliah

2 lipca - 6 lipca – Nelchael

7 lipca - 11 lipca – Yeiayel

12 lipca - 16 lipca – Melahel

lipiec 17 - 22 lipca – Haheuiah

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 23 lipca do 2 września

Anioły dominacji, ich księciem jest archanioł Zadkiel (lub Tsadkiel)

23 lipca - 27 lipca – Nith-Haiah

28 lipca - 1 sierpnia – Haaiah

2 sierpnia - 6 sierpnia – Yerathel

7 sierpnia - 12 sierpnia – Seheiah

13 sierpnia - 17 sierpnia – Reiyel

18 sierpnia - 22 sierpnia – Omael

23 sierpnia - 28 sierpnia – Lecabel

29 sierpnia - 2 września – Vasariah

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 3 września do 13 października

Anioły mocy, ich księciem jest archanioł Chamuel (Camaël). Modlimy się do Archanioła Chamuela, aby spotkać prawdziwą miłość, znaleźć bratnią duszę, uzdrowić związek w trudnej sytuacji: zazdrość, rozwód, rozstanie, kłótnie.

3 września - 7 września – Yehuyah

8 września - 12 września – Lehahiah

13 września - 17 września – Khavaquiah (lub Chavakiah)

18 września - 23 września – Menadel

24 września - 28 września – Aniel

29 września - 3 października – Haamiah

4 października - 8 października – Rehael

9 października - 13 października – Ieiazel (lub Yeiazel)

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 14 października do 22 listopada

Aniołowie cnót, ich księciem jest Archanioł Michał

14 października - 18 października – Hahahel

19 października - 23 października – Michael

24 października - 28 października – Weuliasz

29 października - 2 listopada – Jelahiasz

3 listopada - 7 listopada – Sealiasz

8 listopada - 12 listopada – Ariel

13 listopada - 17 listopada – Asaliasz

listopad 18 - 22 listopada – Mihael

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 23 listopada do 31 grudnia

Aniołowie księstw, ich księciem jest Archanioł Haniel

23 listopada - 27 listopada – Vehuel

28 listopada - 2 grudnia – Daniel

3 grudnia -7 grudnia – Hahasiasz

8 grudnia - 12 grudnia – Imamijasz

13 grudnia - 16 grudnia – Nanael

17 grudnia - 21 grudnia – Nithael

22 grudnia - 26 grudnia – Mebahiah

grudzień 27 - 31 grudnia – Poyel

W tradycji chrześcijańskiej anioły stróże są powszechnie akceptowane. Wierzy się, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża, który go chroni i prowadzi.

Anioły stróże to duchowe istoty, które według różnych tradycji religijnych i duchowych, są przypisane do każdego człowieka, aby go chronić, prowadzić i wspierać przez całe życie. Wierzono, że anioły stróże mają za zadanie dbać o nasze bezpieczeństwo, inspirować do dobrych czynów, pomagać w trudnych momentach oraz kierować nas ku lepszemu zrozumieniu siebie i świata.

W zależności od daty urodzenia, niektóre tradycje przypisują konkretne imiona aniołom stróżom, co pomaga w bardziej osobistym kontakcie i modlitwach. Poznanie imienia swojego anioła stróża może wzbogacić duchowe doświadczenie i pogłębić więź z tą opiekuńczą istotą.

