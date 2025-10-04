Poznaj swojego Anioła Stróża: Imiona Aniołów według daty urodzenia. Który Anioł czuwa nad Tobą?

Niektórzy uważają, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Jego imię jest zależne od dnia naszych urodzin. Ten konkretny Anioł Stróż nieustannie nad nami czuwa, otacza nas opieką od dnia, w którym przychodzimy na świat, w każdej chwili możemy do niego zadzwonić i poprosić o pomoc oraz wsparcie.
Kto jest Twoim Aniołem Stróżem? Sprawdź imię swojego Anioła Stróża według daty urodzenia
Anioł Stróż jest duchowym przewodnikiem, który prowadzi nas przez życie. Bardzo często wysyła nam znaki, które trudno zobaczyć, ale jesteśmy w stanie je odczuć. Zwracając się z prośbą o pomoc i wsparcie, możemy użyć konkretnego imienia naszego Anioła Stróża. Oto imiona aniołów stróżów według daty urodzenia.
Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 1 stycznia do 9 lutego
Archaniołowie, ich księciem jest Archanioł Rafael. Modlimy się do Rafaela, gdy jesteśmy chorzy lub gdy bliska osoba potrzebuje uzdrowienia.
- 1 stycznia - 5 stycznia - Nemamiasz
- 6 stycznia - 10 stycznia – Yeyalel
- 11 stycznia - 15 stycznia – Harael
- 16 stycznia - 20 stycznia – Micrael
- 21 stycznia - 25 stycznia – Umabel
- 26 stycznia - 30 stycznia – Iah-Hel
- 31 stycznia - 4 lutego – Anauel
- 5 lutego - 9 lutego – Mehiel
Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 10 lutego do 20 marca
Anioły, ich księciem jest Archanioł Gabriel
- 10 lutego - 14 lutego – Damabiasz
- 15 lutego - 19 lutego – Manakel
- 20 lutego - 24 lutego – Eiael (Eyael)
- 25 lutego - 28-29 lutego – Habuhiasz
- 1 marca - 5 marca – Rochel
- 6 marca - 10 marca – Jabamiasz (Yabamiah)
- 11 marca - 15 marca – Haiaiel
- 16 marca - 20 marca – Mumiasz
Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 21 marca do 30 kwietnia.
Aniołowie Seraficzni, ich księciem jest Archanioł Metatron. Wzywaj ochrony Archanioła Metatrona, kiedy musisz zacząć od nowa, stawić czoła problemom, znaczącym zmianom, porzuceniu i kiedy czujesz potrzebę towarzystwa i bezpieczeństwa.
- 21 marca - 25 marca – Wehuiah
- 26 marca - 30 marca – Jeliel, Yeliel
- 31 marca - 4 kwietnia – Sitael
- 5 kwietnia - 9 kwietnia – Elemiasz
- 10 kwietnia - 14 kwietnia – Machazjasz
- 15 kwietnia - 20 kwietnia – Lelahel
- 21 kwietnia - 25 kwietnia – Achajasz
- 26 kwietnia - 30 kwietnia – Cahetel
Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 1 maja do 10 czerwca
Aniołowie Cherubiny, ich księciem jest archanioł Raziel
- 1 maja - 5 maja – Chaziel
- 6 maja - 10 maja – Aladiasz
- 11 maja - 15 maja – Lauwiasz
- 16 maja - 20 maja – Hahajasz
- 21 maja - 25 maja – Yezalel
- 26 maja - 31 maja – Mebahel
- 1 czerwca - 5 czerwca – Hariel
- 6 czerwce - 10 czerwca – Hekamiasz
Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 11 czerwca do 22 lipca.
Anioły tronów, ich księciem jest Archanioł Tsaphkiel. Modlimy się do Archanioła Tsaphkiela, aby przyciągnął do naszego życia miłość, romantyczne relacje i romans.
- 11 czerwca - 15 czerwca – Lanoiah
- 16 czerwca - 21 czerwca – Caliel
- 22 czerwca - 26 czerwca – Leuviah
- 27 czerwca - 1 lipca – Pahaliah
- 2 lipca - 6 lipca – Nelchael
- 7 lipca - 11 lipca – Yeiayel
- 12 lipca - 16 lipca – Melahel
- lipiec 17 - 22 lipca – Haheuiah
Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 23 lipca do 2 września
Anioły dominacji, ich księciem jest archanioł Zadkiel (lub Tsadkiel)
- 23 lipca - 27 lipca – Nith-Haiah
- 28 lipca - 1 sierpnia – Haaiah
- 2 sierpnia - 6 sierpnia – Yerathel
- 7 sierpnia - 12 sierpnia – Seheiah
- 13 sierpnia - 17 sierpnia – Reiyel
- 18 sierpnia - 22 sierpnia – Omael
- 23 sierpnia - 28 sierpnia – Lecabel
- 29 sierpnia - 2 września – Vasariah
Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 3 września do 13 października
Anioły mocy, ich księciem jest archanioł Chamuel (Camaël). Modlimy się do Archanioła Chamuela, aby spotkać prawdziwą miłość, znaleźć bratnią duszę, uzdrowić związek w trudnej sytuacji: zazdrość, rozwód, rozstanie, kłótnie.
- 3 września - 7 września – Yehuyah
- 8 września - 12 września – Lehahiah
- 13 września - 17 września – Khavaquiah (lub Chavakiah)
- 18 września - 23 września – Menadel
- 24 września - 28 września – Aniel
- 29 września - 3 października – Haamiah
- 4 października - 8 października – Rehael
- 9 października - 13 października – Ieiazel (lub Yeiazel)
Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 14 października do 22 listopada
Aniołowie cnót, ich księciem jest Archanioł Michał
- 14 października - 18 października – Hahahel
- 19 października - 23 października – Michael
- 24 października - 28 października – Weuliasz
- 29 października - 2 listopada – Jelahiasz
- 3 listopada - 7 listopada – Sealiasz
- 8 listopada - 12 listopada – Ariel
- 13 listopada - 17 listopada – Asaliasz
- listopad 18 - 22 listopada – Mihael
Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 23 listopada do 31 grudnia
Aniołowie księstw, ich księciem jest Archanioł Haniel
- 23 listopada - 27 listopada – Vehuel
- 28 listopada - 2 grudnia – Daniel
- 3 grudnia -7 grudnia – Hahasiasz
- 8 grudnia - 12 grudnia – Imamijasz
- 13 grudnia - 16 grudnia – Nanael
- 17 grudnia - 21 grudnia – Nithael
- 22 grudnia - 26 grudnia – Mebahiah
- grudzień 27 - 31 grudnia – Poyel
W tradycji chrześcijańskiej anioły stróże są powszechnie akceptowane. Wierzy się, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża, który go chroni i prowadzi.
Anioły stróże to duchowe istoty, które według różnych tradycji religijnych i duchowych, są przypisane do każdego człowieka, aby go chronić, prowadzić i wspierać przez całe życie. Wierzono, że anioły stróże mają za zadanie dbać o nasze bezpieczeństwo, inspirować do dobrych czynów, pomagać w trudnych momentach oraz kierować nas ku lepszemu zrozumieniu siebie i świata.
W zależności od daty urodzenia, niektóre tradycje przypisują konkretne imiona aniołom stróżom, co pomaga w bardziej osobistym kontakcie i modlitwach. Poznanie imienia swojego anioła stróża może wzbogacić duchowe doświadczenie i pogłębić więź z tą opiekuńczą istotą.