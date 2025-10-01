W dniu Anioła Stróża pamiętaj o swoim duchowym opiekunie. To, kto nad Tobą czuwa, zależy od daty urodzenia. Sprawdź, jak nazywa się Twój Anioł Stróż

Każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, który opiekuje się nim od urodzenia.

Imię Anioła Stróża zależy od daty urodzenia.

Artykuł zawiera listę imion Aniołów Stróżów przypisanych do konkretnych przedziałów dat urodzenia, zaczynając od 1 stycznia, a kończąc na 31 grudnia.

Anioły Stróże mają za zadanie chronić, prowadzić i wspierać człowieka przez całe życie, a także inspirować do dobrych czynów.

Każdy ma swojego Anioła Stróża, który otacza go troską. Jego imię jest zależne od dnia naszych urodzin. Ten konkretny Anioł Stróż nieustannie nad nami czuwa, otacza nas opieką od dnia, w którym przychodzimy na świat, w każdej chwili możemy się do niego zwrócić i poprosić o pomoc oraz wsparcie.

Kto jest moim Aniołem Stróżem?

Anioł Stróż jest duchowym przewodnikiem, który prowadzi nas przez życie. Bardzo często wysyła nam znaki, które trudno zobaczyć, ale jesteśmy w stanie je odczuć. Zwracając się z prośbą o pomoc i wsparcie, możemy użyć konkretnego imienia naszego Anioła Stróża. Oto imiona aniołów stróżów według daty urodzenia.

Imię Anioła Stróża Twojej daty urodzenia od 1 stycznia do 9 lutego

Archaniołowie, ich księciem jest Archanioł Rafael. Modlimy się do Rafaela, gdy jesteśmy chorzy lub gdy bliska osoba potrzebuje uzdrowienia.

1 stycznia - 5 stycznia - Nemamiasz6 stycznia - 10 stycznia – Yeyalel11 stycznia - 15 stycznia – Harael16 stycznia - 20 stycznia – Micrael21 stycznia - 25 stycznia – Umabel26 stycznia - 30 stycznia – Iah-Hel31 stycznia - 4 lutego – Anauel5 lutego - 9 lutego – Mehiel

Imię Anioła Stróża Twojej daty urodzenia od 10 lutego do 20 marca

Anioły, ich księciem jest Archanioł Gabriel

10 lutego - 14 lutego – Damabiasz15 lutego - 19 lutego – Manakel20 lutego - 24 lutego – Eiael (Eyael)25 lutego - 28-29 lutego – Habuhiasz1 marca - 5 marca – Rochel6 marca - 10 marca – Jabamiasz (Yabamiah)11 marca - 15 marca – Haiaiel16 marca - 20 marca – Mumiasz

Imię Anioła Stróża Twojej daty urodzenia od 21 marca do 30 kwietnia.

Aniołowie Seraficzni, ich księciem jest Archanioł Metatron. Wzywaj ochrony Archanioła Metatrona, kiedy musisz zacząć od nowa, stawić czoła problemom, znaczącym zmianom, porzuceniu i kiedy czujesz potrzebę towarzystwa i bezpieczeństwa.

21 marca - 25 marca – Wehuiah26 marca - 30 marca – Jeliel, Yeliel31 marca - 4 kwietnia – Sitael5 kwietnia - 9 kwietnia – Elemiasz10 kwietnia - 14 kwietnia – Machazjasz15 kwietnia - 20 kwietnia – Lelahel21 kwietnia - 25 kwietnia – Achajasz26 kwietnia - 30 kwietnia – Cahetel

Imię Anioła Stróża Twojej daty urodzenia od 1 maja do 10 czerwca

Aniołowie Cherubiny, ich księciem jest archanioł Raziel

1 maja - 5 maja – Chaziel6 maja - 10 maja – Aladiasz11 maja - 15 maja – Lauwiasz16 maja - 20 maja – Hahajasz21 maja - 25 maja – Yezalel26 maja - 31 maja – Mebahel1 czerwca - 5 czerwca – Hariel6 czerwce - 10 czerwca – Hekamiasz

Imię Anioła Stróża Twojej daty urodzenia od 11 czerwca do 22 lipca

Anioły tronów, ich księciem jest Archanioł Tsaphkiel. Modlimy się do Archanioła Tsaphkiela, aby przyciągnął do naszego życia miłość, romantyczne relacje i romans.

11 czerwca - 15 czerwca – Lanoiah16 czerwca - 21 czerwca – Caliel22 czerwca - 26 czerwca – Leuviah27 czerwca - 1 lipca – Pahaliah2 lipca - 6 lipca – Nelchael7 lipca - 11 lipca – Yeiayel12 lipca - 16 lipca – Melahellipiec 17 - 22 lipca – Haheuiah

Imię Anioła Stróża Twojej daty urodzenia od 23 lipca do 2 września

Anioły dominacji, ich księciem jest archanioł Zadkiel (lub Tsadkiel).

23 lipca - 27 lipca – Nith-Haiah28 lipca - 1 sierpnia – Haaiah2 sierpnia - 6 sierpnia – Yerathel7 sierpnia - 12 sierpnia – Seheiah13 sierpnia - 17 sierpnia – Reiyel18 sierpnia - 22 sierpnia – Omael23 sierpnia - 28 sierpnia – Lecabel29 sierpnia - 2 września – Vasariah

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 3 września do 13 października

Anioły mocy, ich księciem jest archanioł Chamuel (Camaël). Modlimy się do Archanioła Chamuela, aby spotkać prawdziwą miłość, znaleźć bratnią duszę, uzdrowić związek w trudnej sytuacji: zazdrość, rozwód, rozstanie, kłótnie.

3 września - 7 września – Yehuyah8 września - 12 września – Lehahiah13 września - 17 września – Khavaquiah (lub Chavakiah)18 września - 23 września – Menadel24 września - 28 września – Aniel29 września - 3 października – Haamiah4 października - 8 października – Rehael9 października - 13 października – Ieiazel (lub Yeiazel)

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 14 października do 22 listopada

Aniołowie cnót, ich księciem jest Archanioł Michał

14 października - 18 października – Hahahel19 października - 23 października – Michael24 października - 28 października – Weuliasz29 października - 2 listopada – Jelahiasz3 listopada - 7 listopada – Sealiasz8 listopada - 12 listopada – Ariel13 listopada - 17 listopada – Asaliaszlistopad 18 - 22 listopada – Mihael

Imię Anioła Stróża twojej daty urodzenia od 23 listopada do 31 grudnia

Aniołowie księstw, ich księciem jest Archanioł Haniel

23 listopada - 27 listopada – Vehuel28 listopada - 2 grudnia – Daniel3 grudnia -7 grudnia – Hahasiasz8 grudnia - 12 grudnia – Imamijasz13 grudnia - 16 grudnia – Nanael17 grudnia - 21 grudnia – Nithael22 grudnia - 26 grudnia – Mebahiahgrudzień 27 - 31 grudnia – Poyel

Anioł Stróż w kościele

Anioły stróże to duchowe istoty, które według różnych tradycji religijnych i duchowych, są przypisane do każdego człowieka, aby go chronić, prowadzić i wspierać przez całe życie. Wierzono, że anioły stróże mają za zadanie dbać o nasze bezpieczeństwo, inspirować do dobrych czynów, pomagać w trudnych momentach oraz kierować nas ku lepszemu zrozumieniu siebie i świata. W tradycji chrześcijańskiej anioły stróże są powszechnie akceptowane. Wierzy się, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża, który go chroni i prowadzi. W zależności od daty urodzenia, niektóre tradycje przypisują konkretne imiona aniołom stróżom, co pomaga w bardziej osobistym kontakcie i modlitwach. Poznanie imienia swojego anioła stróża może wzbogacić duchowe doświadczenie i pogłębić więź z tą opiekuńczą istotą.

