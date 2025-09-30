Ten znak zodiaku nareszcie dostanie kopa do działania. Horoskop na pełnię Księżyca w październiku z przepowiednią pozytywnych zdarzeń

7 października o godzinie 5:48 nastąpi Pełnia Księżyca Myśliwych w znaku Barana, charakteryzująca się brakiem planetarnych połączeń, co wzmacnia jej bezpośredni wpływ.

Horoskop wskazuje, że jeden ze znaków zodiaku szczególnie odczuje pozytywny wpływ tej pełni, zyskując motywację do działania, tworzenia zdrowych nawyków i rozwiązywania problemów.

Pełnia Księżyca może wywoływać konflikty i skłonność do ryzyka, dlatego zaleca się refleksję nad własnymi potrzebami, wyrażanie ich, ale także kontrolowanie emocji.

Październikowa pełnia, nazywana również Krwawym Księżycem lub Księżycem Myśliwych, będzie widoczna wieczorem 7 października, a jej nazwy wywodzą się z tradycji polowań i przygotowań do zimy.

7 października o godzinie 5:48 wydarzy się niezwykła pełnia Księżyca. Przepowiednia z horoskopu dla jednego ze znaków zodiaku jest wyjątkowo pomyślna, jednak większość z nas musi mieć się na baczności. Tą pełnią rządzi waleczny Mars, jeśli dodać do tego upartego Barana, wiadomo, że kłótnia oparta o nasze indywidualne przekonania wisi w powietrzu. Może także pojawić się konflikt między tym, czego naprawdę chcemy, a tym, czego oczekują od nas inni. Ważne jest, aby w tym czasie pozostać wiernym sobie i swoim przekonaniom. Będziemy bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i walki o swoje. Uważajmy jednak, aby nie popaść w agresję i nie działać pod wpływem emocji. Czasem warto poczekać i wrócić do działań, kiedy pełnia Księżyca minie, czyli około 9 października.

Horoskop na pełnię Księżyca w październiku dla znaku zodiaku, który może liczyć na przychylność gwiazd

Znakiem zodiaku, który szczególnie pozytywnie odczuje pełnię Księżyca w październiku, są Bliźnięta. Jeśli to Twój znak, czas zabrać się do pracy z dobrym nastawieniem. Ta pełnia da Ci pozytywnego kopa do działania. Do stworzenia zdrowych nawyków zarówno w pracy, jak i w domu. Zadbaj o zdrowie, ruszaj się każdego dnia, dzięki temu inaczej spojrzysz na to, co przygotował los. Poczujesz siłę, której w ostatnim czasie brakowało. Wszechświat będzie sprzyjał rozwiązaniem problemów, wszystko znów zacznie się układać. To dobry moment, by rozpocząć nowy projekt, taki który od dawna chodzi Ci po głowie, ale nie masz przekonania czy się uda. Ten Księżyc zachęca, by próbować i przekonać się, co dobrego się wydarzy. Nie zrażaj się po pierwszych dwóch tygodniach, to inwestycja, która potrzebuje systematycznych działań na dłuższą metę.

Pełnia Księżyca w październiku, rady z horoskopu dla każdego znak zodiaku

Jak pisaliśmy wyżej, październikowa pełnia będzie miała wpływ na każdy ze znaków zodiaku. W każdym może obudzić podobne uczucia. W horoskopie i astrologii znajdziemy rady, na to, jak wykorzystać energię tej pełni.

Zastanów się, czego naprawdę pragniesz. Poświęć czas na refleksję i odpowiedz sobie szczerze na pytanie, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Wyrażaj swoje potrzeby. Nie bój się mówić o tym, czego potrzebujesz i czego oczekujesz od innych.

Działaj! Wykorzystaj energię Barana, aby podjąć konkretne kroki w kierunku realizacji swoich celów.

Uważaj na emocje. Kontroluj swoje impulsy i nie daj się ponieść złości czy frustracji.

Dbaj o siebie. Znajdź czas na relaks i odpoczynek, aby zachować równowagę i harmonię.

Pełnia Księżyca w październiku. Kiedy oglądać zjawisko i skąd pochodzi nazwa Księżyc Myśliwych?

Pełnia Księżyca w październiku 2025 będzie kolejną Superpełnią w tym roku. Wydarzy się ona 14 dnia miesiąca o godzinie 5:48, ale jeśli niebo będzie bezchmurne, Księżyc będzie doskonale widoczny także wieczorem. Nasz satelita znajdzie się bliżej Ziemi. Wtedy Księżyc może wydawać się nawet o 14% większy niż zwykle i świecić jaśniej aż do 30%. Najpopularniejsze nazwy pełni w październiku to Krwawy Księżyc oraz Księżyc Myśliwych. Inne określenia tego zjawiska to Księżyc Dziesięciu Chłodów, Księżyc zmieniających się pór roku, Księżyc Więdnących albo Umierających Traw lub Pełnia Księżyca Podróży. Krwawy Księżyc jest związany z najstarszym rzymskim kalendarzem. Nie wywodzi się od krwi przelanej podczas bitew a od zwyczaju zabijania zwierząt i solenia mięsa na zimę. To właśnie na jesień zachowywano najokazalsze sztuki, które miały wykarmić rodzinę podczas zimnych miesięcy. Z kolei Pełnia Księżyca Myśliwych została wymyślona przez algonkińskich łowczych, którzy radowali się zjawiskową poświatą ziemskiego satelity i dziękowali za jasne światło pełnego Księżyca, które umożliwiało polowanie. Dzięki zwierzynie mogli przetrwać ciężką zimę. Mimo że czasami Księżyc przybierał także czerwony kolor, to rdzenni Amerykanie łączyli jego barwę z symboliką upolowanej w tym czasie zwierzyny i nie przypisywali zjawisku niczego złowieszczego.

