Wszechświat wysyła nam sygnały każdego dnia, ale tylko świadomi ludzie potrafią je dostrzec. Nasi dziadkowie często powtarzali, że kiedy dopada nas czkawka, to znaczy, że „ktoś nas wspomina”. I jak się okazuje, mieli rację. Nasz Anioł Stróż daje nam znaki w bardzo nieoczywisty sposób. Kichanie bez powodu, czkawka, czy płonące policzki to wiadomości, które dotyczą nas i naszych najbliższych.

Często Ci się to przytrafia? Jesteś wyjątkową osobą, to znaki od Anioła Stróża. Co oznaczają?

Zwolennicy potęgi podświadomości wierzą, że Wszechświat wysyła nam znaki także w postaci różnych reakcji naszego ciała. Dlatego, jeśli nie mamy alergii ani kataru i dopada nas gwałtowne kichanie, to znak, że ktoś za nami tęskni. Najczęściej chodzi o bliską osobę. Warto pomyśleć, czy nie zaniedbaliśmy ostatnio rodziny lub przyjaciół. Kolejnym znakiem od naszego Anioła Stróża jest czkawka, szczególnie ta długotrwała. Niestety nie jest to dobra wiadomość. Czkawka może być sygnałem, że ktoś rozsiewa krzywdzące plotki na nasz temat. Czas zastanowić się, czy wokół nas nie pojawiły się ostatnio osoby, które pod płaszczem fałszywej życzliwości chcą nam zaszkodzić. Trzecim znakiem Wszechświata są uderzenia gorąca. Nasze babki powtarzały, że jeśli pieką nas policzki lub uszy, to znak, że ktoś nas obgaduje. Miały rację! Kiedy wymienione części ciała, bez żadnego powodu stają się czerwone, a my odczuwamy ciepło, to znaczy, że ktoś może być na nas zły. Anioł Stróż w ten sposób zachęca do analizy, czy na pewno byliśmy ostatnio fair wobec osób z najbliższego otoczenia. Gdy naprawimy swoje błędy, dobra energia wróci. Czwartym przykładem sygnału wysyłanego przez Wszechświat, mogą być swędzące oczy. Jeśli nie mamy alergii, nie przesiadujemy godzinami przed komputerem i nie cierpimy na nadwrażliwość na światło, a mimo to swędzą nas oczy, to może być znak, że ktoś właśnie o nas myśli. Znaczenie ma także, które oko swędzi. Jeśli lewe — u kobiet oznacza, że ktoś ją chwali. A jeśli prawe, ktoś ma do niej żal. U mężczyzn jest na odwrót. Ostatnim sygnałem są sny. Jeśli śni nam się osoba, której dawno nie widzieliśmy i czujemy jej emocje, może to oznaczać, że ten ktoś intensywnie o nas myśli. Niestety nie zawsze dobrze. Wtedy lepiej zwrócić uwagę na to, jakie emocje w stosunku do tej osoby wypływają od nas. Jeśli dobre, nie ma powodów do zmartwień.

