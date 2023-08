i Autor: Pixabay

Twoje uszy i policzki płoną? To nie wróży nic dobrego. Sprawdź, co to oznacza

Julia Lindi 13:22

Często, kiedy dopada nas czkawka, pól żartem pól serio, mówimy, że „ktoś nas wspomina”. Przy okazji zastanawiamy się, kto to może być i czy dobrze o nas myśli. Okazuje się, że znaków sugerujących wysyłanie energii w naszą stronę jest znacznie więcej. Mogą to być piekące uszy i płonące policzki, a nawet kichanie! Jak rozpoznać, że ktoś o nas myśli?