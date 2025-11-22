Miasto rozbłysło świąteczną magią! Tłumy na wielkim otwarciu Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego

W piątek, 21 listopada, Bydgoszcz zanurzyła się w świątecznym klimacie. Punktualnie o godz. 18:00 Stary Rynek rozświetliła imponująca, 14-metrowa choinka, a wraz z nią cała miejska iluminacja. Setki mieszkańców, którzy szczelnie wypełnili rynek i okoliczne ulice, wspólnie odliczało do momentu zapalenia światełek – a gdy drzewko rozbłysło, w mieście naprawdę zrobiło się magicznie. Oficjalnego rozpoczęcia jarmarku dokonali Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska.

Tego wieczoru działo się naprawdę dużo. Pierwszy dzień jarmarku uświetnił pokaz zimnych ogni, który dodał wydarzeniu blasku, a organizatorzy rozdali aż 2 tysiące mikołajkowych czapeczek, przez co rynek zamienił się w morze czerwieni. Najmłodsi mieli okazję spotkać renifera Rudolfa i szczudlarzy, a dorośli – cieszyć się muzyką na żywo. Na scenie pojawili się m.in. Orkiestra Dęta Big Band Dobrcz, Chór Gospel Piotr Pawlicki oraz zespół Last Chance, którzy zadbali o to, by jarmark zaczął się w iście koncertowym stylu.

Bydgoski Jarmark Świąteczny tradycyjnie już nie ogranicza się jedynie do jednego placu. Atrakcje rozsiane są po Starym Rynku, ulicy Mostowej, Moście Staromiejskim i placu Teatralnym, tworząc spójne, świąteczne miasteczko, które można zwiedzać godzinami. A jest co oglądać! Na odwiedzających czeka całe wesołe miasteczko w zimowej odsłonie, a w nim:

13-metrowa piramida świąteczna z ruchomymi figurkami,

43-metrowe koło młyńskie z zamkniętymi gondolami,

tradycyjna karuzela wenecka,

ciuchcia dla dzieci,

kolejka górska w świątecznej oprawie,

fotobudka 360°,

Santa Hotel, czyli idealne miejsce na pamiątkowe zdjęcie.

Wszystkie te atrakcje od pierwszego dnia przyciągają długie kolejki chętnych. Nic dziwnego – trudno o lepszą okazję, by poczuć ducha zbliżających się świąt.

Nie zabrakło też stoisk pełnych rękodzieła, biżuterii, ozdób oraz naturalnych kosmetyków. Miłośnicy dobrego jedzenia mogą spróbować potraw z różnych stron świata: od dań kuchni polskiej i regionalnej, przez włoskie makarony i niemieckie przysmaki, po hiszpańskie churros i aromatyczne oscypki. Zapachy grzańca i migdałów w karmelu kuszą odwiedzających już z daleka.

To dopiero początek jarmarkowych atrakcji – Bydgoski Jarmark Świąteczny potrwa do 21 grudnia, a przez cały ten czas centrum miasta będzie tętnić muzyką, świątecznymi zapachami i radosną atmosferą. Jeśli ktoś nie był na otwarciu, nic straconego – magia świąt w Bydgoszczy dopiero się rozkręca!