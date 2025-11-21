Startuje Bydgoski Jarmark Świąteczny 2025: Magia świąt, atrakcje i mnóstwo smakołyków dla mieszkańców

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-21 12:39

Mieszkańcy czekali na to cały rok! Już w piątek, 21 listopada, Bydgoszcz zamieni się w prawdziwe świąteczne miasteczko. Zimowe atrakcje, muzyka, smakołyki i jarmarkowe niespodzianki – to wszystko czeka na Starym Rynku, Placu Teatralnym i ul. Mostowej. Oficjalne otwarcie o godz. 18:00, a wcześniej mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.

Super Express Google News

Magia świąt powraca do Bydgoszczy w pełnej krasie! Już w najbliższy piątek, 21 listopada, mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się świąteczną atmosferą na ulicy Mostowej, Starym Rynku i Placu Teatralnym. Oficjalne rozpoczęcie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego zaplanowano na godzinę 18:00, kiedy to wspólnie rozświetlone zostaną pierwsze iluminacje oraz światełka na jarmarkowej choince. Nie zabraknie pokazu zimnych ogni i specjalnej jarmarkowej niespodzianki.

Już od godziny 13:00 działają wszystkie stoiska handlowe, pełne świątecznych smakołyków i rękodzieła. Tego dnia odwiedzający będą mogli spotkać szczudlarzy i jarmarkową maskotkę – renifera Rudolfa, a o godz. 16:30 rozpoczną się animacje dla najmłodszych. W programie dnia znalazły się także występy muzyczne: o 17:20 na Starym Rynku zagra Orkiestra Dęta Big Band Dobrcz, a po pokazie światełek, od godz. 18:20, wystąpi Chór Gospel Piotr Pawlicki, a o 19:10 zespół Last Chance. 

Nie tylko muzyka i występy przyciągną odwiedzających. Zimowe wesołe miasteczko zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych – na Starym Rynku stanie 13-metrowa piramida świąteczna z ruchomymi figurkami, 43-metrowe diabelskie koło, Santa Hotel, ciuchcia dla dzieci, kolejka górska z dekoracjami świątecznymi, a także kilkudziesięcioletnia karuzela wenecka. Nie zabraknie też fotobudki 360 stopni, która pozwoli uwiecznić niezapomniane chwile.

Wystawcy w handlowych domkach przy ul. Mostowej i na Starym Rynku oferują świąteczne upominki, rękodzieło, dziergane czapki, szale, rękawiczki, ozdoby, naturalne stroiki, kosmetyki i oryginalną biżuterię. Nie zabraknie aromatycznych potraw – od kuchni polskiej i regionalnej z Kujaw i Pomorza, przez włoską, niemiecką, hiszpańską, po pachnące górami oscypki. Warto zajrzeć także na Rybi Rynek i barkę Lemara, gdzie czekają dodatkowe atrakcje.

Na otwarcie przygotowano wyjątkową akcję – rozdanych zostanie 2 tysiące mikołajkowych czapeczek, które dodadzą zdjęciom pięknej, czerwono-świątecznej oprawy. Specjalnie na okazję przygotowano konkurs.

Szczegóły podajemy TUTAJ

Polecany artykuł:

Tak iluminacje świąteczne rozświetlają Bydgoszcz! Magiczny widok

Bydgoski Jarmark Świąteczny to doskonała okazja, aby poczuć świąteczną atmosferę, skosztować pyszności, znaleźć oryginalne prezenty i spędzić czas z rodziną oraz przyjaciółmi. To także miejsce, w którym magia świąt staje się namacalna, a każdy znajdzie coś dla siebie. Przyjdźcie i przekonajcie się sami – święta w Bydgoszczy zaczynają się właśnie 21 listopada!

Tu jest jak w bajce! Zaglądamy na Bydgoski Jarmark Świąteczny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki