Startuje Bydgoski Jarmark Świąteczny 2025: Magia świąt, atrakcje i mnóstwo smakołyków dla mieszkańców

Magia świąt powraca do Bydgoszczy w pełnej krasie! Już w najbliższy piątek, 21 listopada, mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się świąteczną atmosferą na ulicy Mostowej, Starym Rynku i Placu Teatralnym. Oficjalne rozpoczęcie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego zaplanowano na godzinę 18:00, kiedy to wspólnie rozświetlone zostaną pierwsze iluminacje oraz światełka na jarmarkowej choince. Nie zabraknie pokazu zimnych ogni i specjalnej jarmarkowej niespodzianki.

Już od godziny 13:00 działają wszystkie stoiska handlowe, pełne świątecznych smakołyków i rękodzieła. Tego dnia odwiedzający będą mogli spotkać szczudlarzy i jarmarkową maskotkę – renifera Rudolfa, a o godz. 16:30 rozpoczną się animacje dla najmłodszych. W programie dnia znalazły się także występy muzyczne: o 17:20 na Starym Rynku zagra Orkiestra Dęta Big Band Dobrcz, a po pokazie światełek, od godz. 18:20, wystąpi Chór Gospel Piotr Pawlicki, a o 19:10 zespół Last Chance.

Nie tylko muzyka i występy przyciągną odwiedzających. Zimowe wesołe miasteczko zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych – na Starym Rynku stanie 13-metrowa piramida świąteczna z ruchomymi figurkami, 43-metrowe diabelskie koło, Santa Hotel, ciuchcia dla dzieci, kolejka górska z dekoracjami świątecznymi, a także kilkudziesięcioletnia karuzela wenecka. Nie zabraknie też fotobudki 360 stopni, która pozwoli uwiecznić niezapomniane chwile.

Wystawcy w handlowych domkach przy ul. Mostowej i na Starym Rynku oferują świąteczne upominki, rękodzieło, dziergane czapki, szale, rękawiczki, ozdoby, naturalne stroiki, kosmetyki i oryginalną biżuterię. Nie zabraknie aromatycznych potraw – od kuchni polskiej i regionalnej z Kujaw i Pomorza, przez włoską, niemiecką, hiszpańską, po pachnące górami oscypki. Warto zajrzeć także na Rybi Rynek i barkę Lemara, gdzie czekają dodatkowe atrakcje.

Na otwarcie przygotowano wyjątkową akcję – rozdanych zostanie 2 tysiące mikołajkowych czapeczek, które dodadzą zdjęciom pięknej, czerwono-świątecznej oprawy. Specjalnie na okazję przygotowano konkurs.

Bydgoski Jarmark Świąteczny to doskonała okazja, aby poczuć świąteczną atmosferę, skosztować pyszności, znaleźć oryginalne prezenty i spędzić czas z rodziną oraz przyjaciółmi. To także miejsce, w którym magia świąt staje się namacalna, a każdy znajdzie coś dla siebie. Przyjdźcie i przekonajcie się sami – święta w Bydgoszczy zaczynają się właśnie 21 listopada!