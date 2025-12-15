16-letnia Laura wyszła z domu i nikt jej już nie widział! Trwają poszukiwania

Policja ze Szwederowa poszukuje 16-letniej Laury Lewandowskiej, która 13 grudnia 2025 roku około godziny 13:00 wyszła z domu przy ul. Jaskółczej w Bydgoszczy i nie wróciła.

Jak poinformowało Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komisariat Policji Bydgoszcz Szwederowo prowadzi poszukiwania 16-letniej Laury Lewandowskiej. Dziewczyna w niedzielę, 13 grudnia około godziny 13:00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Jaskółczej w Bydgoszczy i od tamtej pory nie wróciła do domu.

Zaginiona ma około 172 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy do ramion oraz niebieskie oczy. Znakiem szczególnym jest tatuaż na lewej dłoni, pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym – symbol korony z dużą literą „W” pod spodem.

W chwili zaginięcia Laura ubrana była w czarną zimową kurtkę do pasa z czarnym futerkiem na kołnierzu i u dołu, czarne legginsy oraz beżowe kozaki z futerkiem do połowy łydki.

Policja oraz Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zwracają się z apelem do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu nastolatki. Każda informacja może być kluczowa.

Osoby, które widziały Laurę lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Szwederowo pod numerem telefonu 47 751 52 69 lub pod numerem alarmowym 112.