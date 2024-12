Co tak naprawdę łączy Julię Wieniawę i Macieja Zakościelnego? O ich wspólnej nocy aż huczy! Ujawniamy

O tej nocy mówi cała Warszawa, a może już nawet cała Polska. Julia Wieniawa (25 l.) prawie do godziny 4 nad ranem bawiła się z Maciejem Zakościelnym (44 l.) w jednym z popularnych pubów. Co więcej, wyszli z niego razem i wsiedli do jednej taksówki. Czyżby dopiero w zimnym grudniu narodził się nam najgorętszy romans tego roku? Sprawę skomentowała osoba z otoczenia aktorów. Co tak naprawdę łączy Julię Wieniawę i Macieja Zakościelnego?