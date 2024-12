Maciej Zakościelny od lat obecny jest w polskim show-biznesie. Przystojny aktor w trakcie swojej kariery wcielał się w role amantów, a niedawno miał okazję brać udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", w którym zajął trzecie miejsce. Niedawno został zaproszony do podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Opowiedział w nim o swoim życiu prywatnym. Taka rozmowa to prawdziwy rarytas, ponieważ gwiazdor niezbyt często o nim mówi.

Maciej Zakościelny rozprawia o swoim związku

Nie jest tajemnicą, że Maciej Zakościelny ma dwóch synów. Doczekał się ich w trakcie związku z Pauliną Wyką, z którą spotykał się przez parę dobrych lat. Aktor doskonale spełnia się w roli ojca. Znany gwiazdor niezbyt często odpowiada jednak o tym aspekcie swojego życia. Niedawno jednak zrobił wyjątek.

Uważam, że takie sytuacje powinny zostać przetrawione w samotności, w ukryciu, gdzieś w swoim domu, bo to jest sytuacja między nami, a nie między nami i milionami ludzi - powiedział Zakościelny, kiedy dziennikarze dopytywali go o zakończenie jego związku z Wyką.

Aktor po rozstaniu z Pauliną stara się dzielić opieką nad chłopcami. Dzieci żyją na dwa domy. Zakościelny stara się jednak, aby chłopcy czuli się kochani i doceniani.

Moje zdanie jest takie, że odpowiedzią jest miłość. Jak dużo dajesz tej miłości i szanujesz w ich oczach mamę czy mama tatę, to oni mają poczucie, że może nie jest to takie złe. Spotykam się z tym, że strasznie dużo rodziców kolegów moich synów jest rozwiedzionych. To jest w ogóle jakaś plaga. W klasach to jest 70 proc., więc oni moim zdaniem przyjmują to jako coś normalnego już teraz - wyjawił Zakościelny.

Na sam koniec Wojewódzki zapytał Maćka o to czy według niego życie dzieci w rozbitej rodzinie jest ciężkie. Aktor przyznał, że cały czas o tym myśli i doskonale wie, że może mieć to wpływ na rozwój jego pociech.

To bardzo boli. Ale nie było wyjścia. (...) Myślę, że przy kolejnym etapie rozwojowym dzieci, kolejnych problemach zawsze będzie się to odbijało. Ta decyzja będzie się odbijała na ich zachowaniu i zawsze będę do tego wracał. Ale nie było wyjścia, naprawdę - przyznał Zakościelny.

