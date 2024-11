Taniec z Gwiazdami. Zakościelny nareszcie przerwał milczenie. Zwrócił się do rywalek

Niestety dzisiejszego, niedzielnego wieczoru już dla Was nie zatańczymy :( pomimo tego jestem szczęśliwy, że wraz z @sara_janicka mogliśmy dojść do ostatniego, 10go odcinka 15edycji @tanieczgwiazdami, aby ostatecznie móc zatańczyć w wielkim finale tego wyjątkowego show. Dziś pisząc te słowa czuję, że największą nagrodą dla mnie jest świadomość tego, że nasz finałowy występ tak bardzo poruszył Wasze emocje i wyrył głęboki ślad w Waszych sercach, o czym piszecie do nas w wiadomościach pełnych emocjonalnych wyznań. Dziś jeszcze bardziej czuję dlaczego wybrałem tę moją zawodową drogę.. dziękuję.. Saro, Vanesso, Julio, Michale, Wojtku, ten szczególny wieczór, Wasze towarzystwo i emocje zostaną ze mną na zawsze / gratuluję i dziękuję.