Rozbicki zażartował u Wojewódzkiego z byłej. Wieniawa się nie patyczkowała. Strzał prosto w... ego?

Nikodem Rozbicki zasiadł na słynnej kanapie u Kuby Wojewódzkiego i – jak wielu gości przed nim – postanowił „błysnąć”. Szkoda tylko, że dowcipy na temat byłej partnerki Julii Wieniawy nie wszystkim wydały się zabawne. Zwłaszcza... samej Julii. Kuba Wojewódzki jak zawsze podkręcił atmosferę, ale to reakcja Nikodema Rozbickiego i riposta Julii Wieniawy rozgrzały Internet do czerwoności. Widzowie programu i fani pary nie mają wątpliwości – zaiskrzyło, i to na ostro.