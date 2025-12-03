Agnieszka Maciąg przed śmiercią zmagała się z ciężką chorobą

W czwartek, 27 listopada odeszła Agnieszka Maciąg. Przykrą wiadomość przekazał jej mąż Robert Wolański. Modelka przed laty zmagała się z nowotworem. W marcu tego roku na grupie dla swoich klientek poinformowała, że choroba powróciła. O swoich zmaganiach nie opowiadała publicznie. Walczyła w ciszy. Mogła przy tym liczyć na wsparcie ukochanego partnera oraz dzieci - dorosłego syna Macieja i 13-letniej córki Heleny.

Agnieszka Maciąg była ikoną lat 90. W 1989 roku wygrała konkurs dla modelek, organizowanego przez nowojorską agencję Wilhelmina, co otworzyło jej drzwi do międzynarodowej kariery. W kolejnych latach chodziła w pokazach mody największych projektantów, a jej zdjęcia publikowane były w prestiżowych magazynach mody. Regularnie pojawiała się w amerykańskich programach.

Była u szczytu kariery, gdy zaszła w pierwszą ciążę. Wróciła wtedy do kraju i tu rozwijała karierę. Pracowała nie tylko jako modelka, ale również aktorka, prezenterka i piosenkarka. Córkę Helenę urodziła po czterdziestce. Czas ciąży nie był dla niej łatwy. To wtedy postanowiła wycofać się z show-biznesu i skupić na rozwoju duchowym. Z czasem skupiła wokół siebie wierne grono. Dla wielu osób była inspiracją i przewodniczką duchową.

Zobacz również: Syn Agnieszki Maciąg pożegnał ukochaną mamę. Do końca wierzył, że wygra z chorobą

Wzruszający hołd dla Agnieszki Maciąg. Ze sceny padły piękne słowa

Śmierć modelki poruszyła całą Polską. Gwiazdy show-biznesu, jej przyjaciele z branży wysyłali słowa wsparcia i dzielili się wspomnieniami o Maciąg. Niecały tydzień po jej odejściu odbyło się rozdanie nagród Viva! People Power 2025. Na ściance pozowali między innymi - Bartosz Zmarzlik, Dorota Goldpoint, Małgorzata Socha, Paulina Gałązka, Edyta Pazura, Cezary Pazura, Magdalena Zawadzka, Hanna Bakuła, Robert Czerwik, Ewa Gawryluk, Rafał Michalak czy Ilona Ostrowska.

Krótko po rozpoczęciu gali organizatorzy uczcili pamięć zmarłej gwiazdy. Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska, redaktor naczelna magazynu Viva!, pożegnała Agnieszkę Maciąg pięknymi słowami.

Tego wieczoru nie przypuszczaliśmy, że dopadnie nas życie. Przed laty wspaniała, nieodżałowana dziennikarka Janina Paradowska powiedziała, że życie składa się też ze śmierci. Choć bardzo tego nie chcemy. Niecały tydzień temu odeszła Agnieszka Maciąg, modelka, prezenterka, pisarka, której książki zmieniło wiele tysięcy kobiet. Agnieszka od początku istnienia Vivy! była związana z naszym magazynem, była nie tylko naszą piękną bohaterką ale także naszą mentorką i naszą przyjaciółką. Agnieszko taką chcemy Cię zapamiętać, taką będziemy pamiętać. Proszę państwa - Agnieszka Maciąg - po tych słowach na ekranie pojawiły się zdjęcia Maciąg.

Podczas prezentacji zdjęć na sali rozbrzmiały oklaski. Część gwiazd nie kryła swojego wzruszenia.

Zobacz również: Agnieszka Maciąg miała 42 lata, gdy urodziła córkę. Ciąża nie była łatwa. "Czułam totalną panikę"

QUIZ. Niezapomniani. Kalina Jędrusik. Co o niej pamiętasz? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodziła się Kalina Jędrusik? Częstochowie Lidzbark Augustowie Następne pytanie