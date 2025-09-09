Odmłodzona Jarosińska, odchudzona Waligórska. Andrzejewicz bez kury. Gwiazdy zadały szyku na ramówce telewizji Puls

Do popularnego klubu w centrum Warszawy przybyły gwiazdy stacji Puls, która wyjątkowo zawzięcie walczy o widzów i w tym sezonie przygotowała kilka nowości. Najgłośniej jest oczywiście o dość absurdalnym programie, w którym piosenkarka Gosia Andrzejewicz prowadzi rozmowy ze swoją kurą. Tak, kurą. Taką, która normalnie biega po dworze i znosi jajka. Zwierzątko wokalistki ma na imię Pierzynka i naprawdę prowadzi z nią program. Co ciekawe, głosem kury została aktorka Monika Jarosińska, doskonale znana widzom z seriali "Samo życie" czy "Dziewczyny ze Lwowa".

Monika Jarosińska słynie też z metamorfoz. Nie zawiodła i tym razem. Na imprezie pojawiła się w odświeżonej wersji - z włosami długimi do pasa i lśniącym, rumianem licem. Aktorka jakiś czas temu schudła kilkanaście kilogramów. Skorzystała potem z pomocy popularnej internistki i specjalistki medycyny estetycznej. Doktor Barbara Jerschina odpowiada także za niedawne metamorfozy takich gwiazd jak Joanna Kurowska czy Ewa Kasprzyk.

Waligórska podkreśla nową figurę, Załęcka kusi w seksownej sukience

Na imprezie brylowała też Magdalena Waligórska czyli słynna Wioletka z serialu "Ranczo". W stacji Puls możemy oglądać ją w serialu "Dzielnica strachu". Okazuje się, że i ona przeszła metamorfozę pod okiem wspomnianej już doktor Jerschiny. W swoich social mediach pochwaliła się efektami zabiegów, które wyszczupliły jej uda, które od zawsze były jej kompleksem. Na "ramówce" Waligórska dumnie podkreślała figurę w w błyszczącej, satynowej sukience w kolorze szampana.

Serial "Dzielnica strachu" promowały także aktorki Aleksandra Kisio i Agata Załęcka. Ta pierwsza postawiła na bardzo modną, męską stylizację z koszulą zapiętą pod samą szyją i krawatem. Druga postawiła na kobiecość i delikatną, nieco bieliźnianą sukienkę w kolorze pudrowego różu.

Na imprezie pojawiły się też gwiazdy serialu "Lombard. Życie pod zastaw" z Aleksandrą Szwed i Kingą Zawodnik na czele.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się gwiazdy telewizji Puls.