Wsyp do wody i nałóż na plamę na dywanie. Wyciągnie z niego brud w 15 minut. Nie będzie ani śladu po najgorszych zabrudzeniach. Sposób na plamy na dywanie

Poznaj sprawdzony domowy sposób na uciążliwe plamy na dywanie, który nie wymaga użycia odkurzacza piorącego.

Gęsta pasta z sody oczyszczonej skutecznie usunie brud z dywanu w zaledwie 15 minut.

Dowiedz się, jak przygotować i zastosować pastę sodową, by pozbyć się plam i odświeżyć dywan.

Wsyp do wody i nałóż na plamę na dywanie. Wyciągnie z niego brud w 15 minut

Plamy na dywanie przyprawiają wiele osób o zawrót głowy. Przede wszystkim dlatego, że bez odkurzacza piorącego bardzo ciężko je usunąć z powierzchni. W końcu przecież nie każdy dywan zmieści się do pralki. A są zabrudzenia, których naprawdę ciężko się pozbyć. Często wówczas kluczowa jest szybka reakcja, nim brud zdąży zaschnąć i na dobre weżreć się w powierzchnię. Jak wywabić plamę z dywanu? Tu pomocne są domowe sposoby, które będą nie tylko skuteczne w walce z zabrudzeniami, ale przede wszystkim bezpieczne dla tkaniny. Jednym z takich domowych środków na plamy na dywanie jest pasta sodowa. Jak ją przygotować i stosować? Wsyp opakowanie sody oczyszczonej do niewielkiej ilości wody - tak, aby powstała gęsta papka. Nałóż ją na zabrudzone miejsce na swoim dywanie, a w 15 minut wyciągnie z niego brud.

Domowy sposób na plamy na dywanie. Pasta z sody oczyszczonej

Pasta z sody oczyszczonej może być skuteczna w usuwaniu plam z dywanu, szczególnie tych świeżych. Wynika to z faktu, że soda oczyszczona ma właściwości absorbujące i neutralizujące zapachy, co czyni ją dobrym, naturalnym środkiem czyszczącym. Jak za jej pomocą usunąć plamy z dywanu? Najpierw przygotuj ją w niewielkiej miseczce. Jej konsystencja powinna być podobna do pasty do zębów. Delikatnie zbierz jak najwięcej zanieczyszczeń z powierzchni dywanu za pomocą łyżki, czystej szmatki lub ręcznika papierowego. Nie pocieraj, aby nie wcierać plamy głębiej we włókna. Nałóż grubą warstwę pasty z sody oczyszczonej bezpośrednio na plamę. Upewnij się, że pasta pokrywa całą plamę i delikatnie wnika we włókna dywanu. Pozostaw na 15 minut i zbierz pastę sodową z dywanu. Osusz go i odkurz resztki proszku. Po plamie nie będzie śladu.

Pranie dywanu domowym sposobem

Soda oczyszczona sprawdzi się także w praniu dywanów. Jeśli chcesz go odświeżyć, pozbyć się brzydkiego zapachu z jego powierzchni, a do tego przywrócić mu dawną puszystość to spryskaj dywan mieszanką wody i sody. Wystarczy, że rozpuścisz trzy łyżki sody oczyszczonej w 2 litrach ciepłej wody. Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do prania dywanu dokładnie go odkurzyć. Przygotowanym płynem spryskuj niewielkie powierzchnie i wcieraj go gąbką lub szczotką we włosie. Kiedy skończysz pozostaw dywan do wyschnięcia i na koniec go odkurz. Soda oczyszczona sprawi, że będzie on pachnieć świeżością i uniesie włosie, dzięki czemu będzie on znowu puszysty. Można również uprać dywan na sucho właśnie za pomocą sody oczyszczonej. Na odkurzony dywan rozsyp obficie sodę i wetrzyj go szczotką. Po upływie 4 godzin odkurz sodę z dywanu metodą krzyżową.