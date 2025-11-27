Dodaj do płynu i nastaw pranie 40 st. C. Poduszki będą puszyste i czyste. Pranie poduszek w pralce

Higiena snu wymaga regularnego prania poduszek, które z czasem tracą swoją puszystość.

Istnieje prosty sposób, aby przywrócić im świeżość i objętość podczas prania w pralce.

Pewien domowy dodatek do prania sprawi, że poduszki znów będą jak nowe.

Chcesz poznać sekret puszystych poduszek po każdym praniu? Sprawdź, jak to zrobić!

Wystarczą 4 łyżki, aby poduszki były puszyste po praniu

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że poduszki, na których śpimy każdej nocy, należy regularnie prać. Jeśli zależy Ci na zdrowym i higienicznym śnie, rób to przynajmniej raz na 2-3 miesiące. W końcu to w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Co więcej - z czasem poduszki tracą swoją puszystość, a to odbija się na komforcie naszego snu. Wówczas zastanawiamy się, co zrobić, aby przywrócić im dawną miękkość. Otóż oczywiście można to zrobić podczas prania poduszek w pralce. Wystarczy zastosować pewien domowy trik, który rozpulchni wnętrze syntetyczne. Dodaj do płynu do prania około 4 łyżki sody oczyszczonej. Następnie nastaw pralkę na program prania o temperaturze 40 stopni Celsjusza i gotowe. Po wyjęciu z bębna poduszki będą puszyste i czyste jak nowe. Otóż soda oczyszczona doskonale usuwa zabrudzenia z poduszki, żółte plamy z potu i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Co więcej, nada też poduszkom miękkości i puszystości.

Jak prać poduszki w pralce, aby były czyste i puszyste?

Pranie poduszek z wypełnieniem syntetycznym warto wykonywać w pralce, gdyż dzięki temu będziemy mieć pewność, że zostaną z niej usunięte wszelkie zabrudzenia, ale także i bakterie. Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata. W przypadku poduszki syntetycznej ustaw program do prania pościeli lub pranie delikatne. Należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Warto zrezygnować z proszku do prania na rzecz płynu do prania, natomiast płyn zmiękczający zastąp 100 ml octu.