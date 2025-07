Rozcieńcz w wodzie 3 łyżki i spryskaj jasny dywan, a będzie puszysty i czysty. Uniesie włosie bez odkurzacza piorącego. Pranie dywanu

Rozpuść w wodzie 3 łyżki i spryskaj jasny dywan, a będzie puszysty i czysty

Pranie jasnego dywanu w domu bez pomocy urządzenia piorącego wcale nie musi być trudne i czasochłonne. Ze względów higienicznych warto to robić raz na jakiś czas, gdyż jest on siedliskiem roztoczy i kurzu. Czasami wystarczy też chwila nieuwagi, aby powstała na nim plama. Wtedy konieczne jest pranie dywanu, jednak nie każdy ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na odświeżenie naszego dywanu. Na szczęście można go wyprać również bez odkurzacza piorącego. Jednak, zamiast stosować pianki czy płyny, które z pewnością można nabyć w każdej drogerii, zdecydowanie lepiej jest wykorzystać domowe sposoby na pranie jasnego dywanu. Niezawodna może być w tym soda oczyszczona. Rozcieńcz w wodzie trzy łyżki sody i spryskaj powstałym płynem całą powierzchnię dywanu, a po 2 godzinach będzie puszysty i czysty jak nowy.

Pranie jasnego dywanu domowym sposobem

Jeśli chcesz uprać dywan domowym sposobem to przygotuj płyn czyszczący. Dodaj do 1 litra letniej wody 3 łyżki sody oczyszczonej i dokładnie zamieszaj, aż proszek całkowicie się rozpuści. Następnie przelej powstały płyn do butelki z atomizerem i spryskaj nim odkurzony wcześniej dywan. Wetrzyj miękką szczotką lub gąbką płyn w dywan i pozostaw na 2 godziny. Po tym czasie odkurz starannie dywan metodą krzyżową i gotowe. Znów będzie puszysty i czysty. Soda oczyszczona unosi włosie dywanu, usuwa plamy i zabrudzenia, a także odświeża go, neutralizując brzydkie zapachy.

Pranie jasnego dywanu na sucho

Można również uprać dywan na sucho właśnie za pomocą sody oczyszczonej. Na odkurzony dywan rozsyp obficie sodę i wetrzyj go szczotką. Po upływie 4 godzin odkurz sodę z dywanu metodą krzyżową.