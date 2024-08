Kroję na pół, dodaję proszek i czyszczę szybę piekarnika. Tłuszcz i brud znikają w 5 minut. Czyszczenie szyby w piekarniku

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Czyszczenie piekarnika to prawdziwa zmora. Zwłaszcza jeśli nie robimy tego regularnie, aby na bieżąco usuwać przypalony tłuszcz czy resztki jedzenia, to po jakimś czasie doprowadzenie wnętrza urządzenia do czystości może kosztować nas dużo pracy. Jednym z elementów, na którym najbardziej widać zabrudzenia jest szyba piekarnika. Plamy z przypalonego tłuszczu są niezwykle trudne do usunięcia i najczęściej sięgamy po silne detergenty, które ten brud rozpuszczą. Jednak, zamiast wydawać pieniądze na tego typu płyny, wypróbuj ten skuteczny sposób na wyczyszczenie szyby w piekarniku. Zajmie Ci to dosłownie 5 minut.

Jak wyczyścić szybę w piekarniku?

"Wycisnęłam sok z cytryny na szybę piekarnika, dodałam proszek do pieczenia, a potem w ruch poszła cytryna i kulka z folii aluminiowej." - pisze ekspertka od porządków @zielony_porzadek na Instagramie. Wystarczy proszek o pieczenia rozprowadzić połówką cytryny po całej powierzchni kolistymi ruchami. Na koniec kulką z folii aluminiowej szorujemy szybę i wycieramy ściereczką do sucha. Szyba w piekarniku będzie wyglądać jak nowa i to w 5 minut.

Przycisk przy drzwiczkach ułatwia wyczyszczenie szyby w piekarniku

Jeśli zauważyłaś, że drzwiczki piekarnika również są brudne i nie wiesz jak je dokładnie wymyć, to sprawdź, czy z boku drzwiczek masz przycisk. Posiada go większość urządzeń i służy do zdemontowania szyby. Dlatego, zamiast wciskać szmatkę między dwie szyby, wystarczy zdjąć wewnętrzną warstwę, co pozwoli je dokładnie wymyć. Jak zdemontować szybę piekarnika? Odchyl zaczepy znajdujące się u podstawy drzwiczek, zdejmij listwę z góry drzwiczek i wyciągnij oswobodzoną szybę.