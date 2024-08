Pozamiatali! Kobiety pobiegną po perfumy z promocji Lidla. Za 11 zł zapach inspirowany kultowymi aromatami Chanel! Słodki jaśmin z akordami pomarańczy

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Te perfumy to zamiennik kultowego zapachu Chanel. W promocji Lidla za 11 zł

Chanel Coco Mademoiselle to jedne z najbardziej rozpoznawalnych zapachów na świecie. Ta wyjątkowa kompozycja powstała w 2001 roku i odpowiada za nią Jacques Polge. Zapach ten miał pobudzać zmysły i energetyzować. Pierwszą twarzą kampanii reklamowej została Keira Knightley. Chanel Coco Mademoiselle to unikalne połączenie jaśminu, bergamotki, pomarańczy oraz ylang-ylang. To zapach, który uzależnia i sprawia, że zmysły szaleją. Nie jest jednak tani, za 100 ml tego kultowego zapachu należy zapłacić nawet ponad 800 zł. Nic dziwnego, że kobiety zaczęły szukać tańszych zamienników. Okazuje się, że bardzo podobny i zmysłowy zapach można kupić w Lidlu.

Suddenly Madame Glamour to kwiatowo-drzewna kompozycja opierająca się na podobnych aromatach co Chanel Coco Mademoiselle. Również tutaj znajdziemy zniewalający jaśmin, odżywczą pomarańczę, bergamotkę oraz ylan-ylang. Suddenly Madame Glamour świetnie sprawdzi się na letnie wieczory. To zapach pewności siebie i uzależniającej słodyczy. Kwiatowe aromaty przełamują drzewne nuty przez co kompozycja nigdy się nie nudzi. Nie jest przytłaczająca i długo utrzymuje się na skórze.

Na miłośniczki tego zapachu czeka wyjątkowa okazja. Już od poniedziałku, 19 sierpnia rozpocznie się na niego wielka promocja we wszystkich sklepach Lidla. Przy zakupie dwóch wybranych zapachów Suddenly Madame Glamour lub G.Bellini za każdy z nich zapłacimy 10,99 zł.

i Autor: materiał prasowy Lidl

Przepiękne paznokcie skradły serca kobiet. Delikatny manicure baby boomer