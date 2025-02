Przekrój na pół i przetrzyj blaty kuchenne. Usunie zabrudzenia i sprawi, że blat kuchenny będzie lśniący. Za kilka groszy doczyścisz brudne blaty kuchenne

Przekrój i przetrzyj blaty kuchenne. Będą lśniące i czyste

Blaty w kuchni to rzecz absolutnie niezbędna. To na nich przygotowujemy jedzenie i picie. Z tego też powodu bardzo łatwo się brudzą. Szczególnie laminowane, błyszczące blaty często robią się matowe od plam oraz rozlanych płynów. Codziennie przecieranie blatów mokrą ściereczką jest często koniecznie do zachowania ich czystości. Mało osób wie, że są domowe sposoby, które nie tylko pomogą nam szybko domyć zabrudzone blaty kuchenne, ale także sprawią, że odzyskają one swój blask, a osady oraz zacieki nie będą się na nich tak szybko osadzały. Wśród mniej znanych sposobów na czyszczenie blatów kuchennych jest ten z wykorzystaniem ziemniaka. Wystarczy, że przekroisz na pół surowego ziemniaka i przetrzesz nim wszystkie blaty w kuchni. Surowe ziemniaki wydzielają skrobię, która rozpuszcza zabrudzenia na powierzchniach. Usuwa plamy po przygotowywaniu żywności oraz zaschnięte i lepkie napoje. Surowym ziemniakiem możesz wyczyścić także armaturę kuchenną oraz lustra.

Wymieszaj z wodą i przetrzyj blaty kuchenne. Niezawodny sposób na czystość w kuchni

Kolejnym sposobem na czyszczenie blatów kuchennych jest ocet. Mało osób wie, że mieszanka wody i octu świetnie doczyści zabrudzenia na blatach kuchennych, a także sprawi, że będą znów lśniące. Kwasowa formuła octu rewelacyjnie rozpuszcza każdego rodzaju zabrudzenia. Ocet też przywraca blask laminowanym blatom kuchennym. Wymieszaj białe ocet z wodą w równych proporcjach, spryskaj blaty kuchenne, a następnie przetrzyj wilgotną szmatką. W przypadku malowanych blatów kuchennych sprawdź wcześniej, czy ocet nie rozpuści farby. Sposób ten możesz stosować za każdym razem, gdy czyścisz kuchnię.

