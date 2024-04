Znana projektantka pokazała prosty sposób na metamorfozę łazienki bez skuwania płytek. Modnie i tanio. Tapeta w łazience

Znana architektka pokazała prosty sposób na metamorfozę łazienki bez skuwania płytek

Moda na urządzanie wnętrz zmienia się niemal z sezonu na sezon, a wraz z nią często i gusta ludzi. Nie dziwi zatem fakt, że po kilku latach mieszkania w jednym miejscu wiele z nas marzy, aby odmienić wnętrza. Uważa się, że jednym z najbardziej problematycznych pomieszczeń do remontu jest łazienka. Wynika to z faktu, że to w niej często mamy ułożone płytki od podłogi aż po sufit. Co zrobić w sytuacji, gdy po prostu nam się one znudzą? Genialny sposób na metamorfozę łazienki i top bez konieczności skuwania płytek zaprezentowała w mediach społecznościowych popularna polska architektka, Ola Ziarek. "Wcale nie musisz skuwać starych i brzydkich płytek. Możesz je po prostu… potapetować" - zaczyna swój wpis na Instagramie Ola.

Jak położyć tapetę na płytki w łazience? Projektantka podpowiada

Aleksandra Ziarek jest znana z wielu metamorfoz wnętrz, które w swojej karierze przeprowadzała w mieszkaniach gwiazd i celebrytów. Tym razem podsunęła swoim obserwatorom na Instagramie świetny patent, jak szybko i bez skuwania płytek odmienić swoją łazienkę. Architektka sugeruje, aby na płytki nakleić tapetę, jednak wcześniej oczywiście należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Jak położyć tapetę na płytki w łazience?

"Fugi szpachlujemy - szpachlą z włóknem szklanym. Płytki i fugi szlifujemy (matowimy) za pomocą szlifierki. Na całą powierzchnię nakładamy grunt- multikontakt na trudne podłoża. Naklejamy tapetę. Po 24 h na tapetę nakładamy kafle w płynie." - instruuje Ola Ziarek.