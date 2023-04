Boska metamorfoza starego domu w lesie. Zrobili z niego nowoczesny domek z przepięknym tarasem. Ogród zapiera dech w piersiach

Metamorfoza domu kostka. Po remoncie wygląda nowocześnie

Niektórzy zamiast budować nowy dom od zera, wolą kupić dom sprzed kilkudziesięciu lat i go wyremontować. Być może koszty obu inwestycji są porównywalne - oczywiście jest to uzależnione od tego, w jakim stanie jest nabywany dom, ale kupno starego domu ma na pewno jeden plus - najczęściej znajduje się w dogodnej, wymarzonej lokalizacji. I to właśnie jeden z najważniejszych argumentów, który przemawia do nabywców domów domów z PRL-u. Pani Marta prowadzi w mediach społecznościowych konto o nazwie @nasza_kostka_w_lesie i jest właścicielką domu w lesie, który kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. Na jej profilu można zobaczyć oszałamiającą metamorfozę starego domu jakiej dokonali jej nowi właściciele. Teraz mają przepiękny domek w lesie. "Oczami wyobraźni od razu widzieliśmy jak może wyglądać ten dom. Drugie zdjęcie wykonane w dniu kiedy zobaczyliśmy go po raz pierwszy o dziwo nie uciekliśmy w popłochu, tylko go kupiliśmy" - wspomina w jednym ze swoich postów na Instagramie pani Marta.

Przepiękny domek w lesie. O takim marzy wiele osób

Pani Marta na Instagramie pokazała kilka kadrów swojego domku w lesie. Dla porównania zamieszcza zarówno zdjęcia sprzed remontu oraz po nim. Ogromne wrażenie robi nie tylko sam dom i jego wnętrze, ale ogród, który znajduje się oczywiście w lesie. Okazuje się, że remont starego domu zajął właścicielom zaledwie pół roku. "Od odebrania kluczy do przeprowadzki uwinęliśmy się z remontem w 6 miesięcy. Miałam wrażenie że niektóre etapy trwały wieczność, poganiałam ekipy ile się dało. Codziennie dojeżdżałam 100km żeby wszystko mieć pod kontrolą" - wspomina pani Marta.

Sonda Lepiej wybudować dom od nowa, czy wyremontować stary? Budować od nowa Kupić stary i wyremontować go Nie wiem