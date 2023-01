Dom z PRL po oszałamiającej metamorfozie. Z rudery zrobili luksusowy dom niczym z okładki magazynu. Wnętrza robią wrażenie

Wyremontowali stary dom zamiast wybudować nowy

O tym, że budowa domu to nie lada wyzwanie wie każdy, kto w swoim życiu przez to przeszedł. Problemy potrafią się piętrzyć, a znalezienie idealnej działki w wymarzonej lokalizacji, a potem godnej zaufania ekipy budowanej to tylko część trudności i wyzwań, z którymi musi zmierzyć się każdy budujący swój dom. Pani Kasia, która na Instagramie prowadzi konto @kate.idea, dzieli się z obserwatorami swoją przygodą z remontem starego domu. - Na pytanie, czy nie wolałabym się budować, odpowiadam: tak wolałabym, ale… nie zawsze jest taka możliwość i w naszym przypadku tak właśnie było - pisze na swoim blogu. Okazuje się, że przez długi czas nie mogła znaleźć działki pod budowę wymarzonego domku. W końcu zdecydowała się na kupno starego, ale w dogodnej dla siebie lokalizacji. - Często wsiadaliśmy na rowery i jeździliśmy po różnych zakątkach, szukając ciekawych miejsc. Pewnego razu wyjechaliśmy z lasu i trafiliśmy na osiedle domów jednorodzinnych nieopodal. Pamiętam jak dziś - rozmawialiśmy, że tutaj to byśmy mogli mieszkać. [...] W ten właśnie sposób kupiliśmy nasz dom. Dom kostkę, do remontu generalnego - wspomina blogerka.

- To jeden z milionów takich samych domów w całym kraju, które niejednokrotnie nazywane są koszmarem PRL’u. Dla nas to była idealna baza to tego, żeby spróbować zbudować coś, co będziemy mogli nazwać naszym domem i gdzie będziemy czuć się po prostu dobrze - dodaje autorka kate.idea.

"Koszmar PRL'u" zamienili w nowoczesny i luksusowy dom

Przeglądając zdjęcia na Instagramie pani Kasi, gdzie dzieli się kolejnymi etapami remontu domu, trzeba przyznać, że jego wnętrza robią wrażenie. Jednak droga do uzyskania tak spektakularnego efektu pochłonęła sporo pracy, co również można zobaczyć na zdjęciach zamieszczanych na profilu. -Od początku wiedzieliśmy, że będzie to remont generalny. Wiedzieliśmy, że z budynku zostaną tylko mury. Stwierdziliśmy, że w ten sposób zrobimy porządny remont na lata, a co najważniejsze, przecież nic nas nie zaskoczy, skoro nic nie zostanie z budynku - zaznacza.