Wlej do miski z wodą i przemyj matowe panele w swoim domu. Będą lśnić jak zwierciadło. Czyste i bez smug. Mycie paneli

Matowe panele i smugi to częsty problem, który sprawia, że podłogi wyglądają na nieczyste.

Niewłaściwe mycie i preparaty mogą przyczyniać się do matowienia paneli.

Odkryj prosty domowy sposób, który przywróci blask Twoim panelom bez smug i zacieków!

Wlej do miski z wodą i przemyj matowe panele w swoim domu

Czasami bywa, że mimo regularnego i starannego mycia paneli pojawia się na nich matowy osad tworzący przy okazji nieestetyczne smugi. W efekcie podłogi nie wyglądają na czyste. Dlatego pewnie każdy potwierdzi tezę, że mycie paneli to wbrew pozorom spore wyzwanie. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby je dokładnie wyczyścić, ale też zrobić to w taki sposób, by nie było widać na nich smug i zacieków. Niedokładnie mycie paneli i stosowanie nieodpowiednich preparatów może sprawić również, że z czasem zaczną matowieć. Wówczas szukamy odpowiedzi na pytanie: czym myć panele, aby lśniły bez smug? W tym celu warto przygotować domowy płyn do mycia paneli, który przywróci im dawny blask. Po prostu wlej ten płyn do miski z letnią wodą i przemyj zmatowiałe panele w swoim domu.

Sposób na mycie zmatowiałych paneli podłogowych. Domowy płyn

Skuteczny płyn do mycia zmatowiałych paneli nie musi kosztować kilkudziesięciu złotych. Tak naprawdę można do jego przygotowania wykorzystać składniki, które większość z nas ma w swojej kuchni. Tak stworzysz domowy płyn do mycia paneli, który sprawi, że będą lśnić bez smug. Przygotuj w wiadrze lub misce około 3 litry ciepłej wody i wlej do niej pół szklanki octu. Wymieszaj i zamocz ściereczkę lub mopa. Następnie wymyj podłogę przygotowanym roztworem. Pamiętaj oczywiście o tym, aby dokładnie wyżymać mopa z nadmiaru wody, aby nie pozostawiał na panelach zacieków i smug. Niektórzy polecają dodanie do tego domowego płynu do paneli kilku kropel płynu zmiękczającego tkaniny. Otóż ma on działanie antystatyczne, więc będzie odpychać od podłoża kurz. Dodatkowo nada piękny zapach, który będzie unosić się w pomieszczeniu.

Jak myć panele, aby nie było na nich zacieków i smug?

Podczas mycia paneli bardzo ważne są też te trzy zasady. Po pierwsze, zanim zaczniesz myć panele na mokro, wcześniej je odkurz, aby usunąć z nich kurz i piasek. Po drugie, jak już wcześniej wspomnieliśmy - dokładnie wyżymaj mopa lub ściereczkę, którymi myjesz swoje podłogi. Będą szybciej schły. Ostatnią zasadą mycia paneli bez smug jest robienie tego zgodnie z kierunkiem ich ułożenia. Dzięki temu nie zobaczysz na nich smug i nie będziesz musiał ich polerować na sucho.