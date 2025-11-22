Koniec ze smugami na matowych płytkach. Wystarczy 5 łyżek, by lśniły bez smug. Mycie płytek matowych

Matowe płytki, choć estetyczne, są trudne do utrzymania w czystości i często zostawiają smugi.

Skuteczne domowe sposoby na ich mycie to roztwory z sody oczyszczonej lub octu.

Odkryj proste triki, które zapewnią Twoim płytkom idealną czystość bez nieestetycznych zacieków!

Wystarczy 5 czubatych łyżek, aby płytki matowe były czyste bez smug

Matowe płytki są częstym wyborem na podłogę. Niestety taki rodzaj powierzchni bardzo szybko ulega zabrudzeniom, które potem trudno doczyścić, a każda próba mycia matowych kafelków skutkuje powstawaniem nieestetycznych smug. A przecież każdy pragnie mieć mieszkanie czyste na błysk. Czym zatem myć matowe płytki bez smug? Oczywiście bardzo ważną kwestią, która pomoże umyć płytki bez smug, jest wybór dobrego płynu. To on pomoże usunąć wszelkie zabrudzenia, w tym też te tłuste. Jak go przygotować? Wystarczy, że wsypiesz pięć czubatych łyżek sody oczyszczonej do 3 litrów ciepłej wody. Zamieszaj, aż proszek całkowicie się rozpuści i umyj powstałą mieszanką swoje matowe płytki. Będą czyste bez smug i plam. Wynika to z faktu, że soda oczyszczona jest niezrównana w usuwaniu wszelkich zabrudzeń z powierzchni. Dodatkowo wyczyści i bieli fugi.

Mycie płytek matowych. Domowe sposoby

Oczywiście poza sodą oczyszczoną, dobrym płynem do mycia matowych płytek jest ocet. Ten domowy środek o szerokim zastosowaniu doskonale odtłuszcza powierzchnie, usuwa z nich brud, a dodatkowo ma właściwości odkażające, co przyda się zwłaszcza w przypadku mycia płytek podłogowych. Jeśli chcesz myć płytki octem, to najpierw wymieszaj go z wodą. Wlej szklankę octu do 3 litrów letniej wody. Tym roztworem umyj płytki. Od razu zauważysz, że będą nie tylko czyste, ale też odzyskają połysk.

Jak myć płytki, aby były bez smug i zacieków?

Oprócz wyżej opisanych płynów do mycia płytek niezwykle ważne jest też przestrzeganiu kilku zasad podczas wykonywania tej czynności. Jeśli będziesz myć płytki podłogowe, to pamiętaj, aby najpierw je starannie odkurzyć. Kafelki na podłodze najczęściej myjemy mopem, a to wiąże się z powstawaniem zacieków z wody. Wtedy wiele osób decyduje się na wycieranie podłogi na sucho, aby była ona perfekcyjnie czysta i błyszcząca. Pomocne może być dokładne wyciskanie mopa lub ściereczki z wody. Pamiętaj również, aby dość często płukać ścierkę w płynie.