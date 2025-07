Ogórki kiszone mojego męża to mistrzostwo świata. Zawsze dodaje do słoika ten jeden składnik. Kiszenie ogórków

Ogórki kiszone mojego męża to mistrzostwo świata

Lato dla wielu Polaków to czas na robienie przetworów. Bo chyba nikt z nas nie wyobraża sobie jesieni i zimy bez zapasu ogórków kiszonych w spiżarni. W końcu te kwaśne przysmaki są nie tylko przepyszne i można z nich przygotować potem wiele dań, ale są przede wszystkim zdrowe. Zwierają probiotyki, witaminy, minerały i antyoksydanty, dzięki czemu mogą przynieść wiele korzyści dla zdrowia. A jak kisić ogórki, aby były pyszne i twarde? Z pewnością każdy z nas ma swój przepis na kiszenie ogórków, który w wielu rodzinach jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Niewątpliwie jednak kluczowa w tym procesie jest zalewa, ale też przyprawy, jakie dodajemy do słoików. To one wpływają na smak oraz konsystencję naszych przetworów. Mój mąż znalazł sposób na najpyszniejsze ogórki kiszone pod słońcem. Przetwory jego autorstwa to mistrzostwo świata. Po prostu do każdego słoika dodaje ten jeden składnik.

Przepis na twarde ogórki kiszone. Dodaj ten 1 składnik

Przepis na ogórki kiszone autorstwa mojego męża jest naprawdę prosty, a cały sekret smaku jego przetworów tkwi w jednym składniku, a mianowicie liściom dębu. Otóż liście dębu, podobnie zresztą jak liście wiśni i porzeczki zawierają garbniki, które pomagają zachować jędrność ogórków. To właśnie one sprawiają, że ogórki utrzymują swoją chrupkość i twardość. Oprócz liści dębu dodanych do kiszenia, warto też namoczyć ogórki w zimnej wodzie, zanim umieścimy je w słoikach. Ten zabieg pomaga usunąć z powierzchni ogórków ziemię, kurz i inne zanieczyszczenia, ale też ogórki, które nasiąkną wodą przed kiszeniem, lepiej utrzymają swoją strukturę podczas procesu fermentacji.

Kiszenie ogórków krok po kroku

Umyj i odetnij końcówki ogórków. Wyparz słoiki i zakrętki. Przygotuj solankę: zagotuj wodę z solą, ostudź. Na dno słoika: czosnek, chrzan, koper, opcjonalne przyprawy. Ułóż ciasno ogórki w słoiku. Zalej ostudzoną solanką, tak aby ogórki były przykryte. Zakręć słoiki. Odstaw w temperaturze pokojowej na 5-7 dni. Przenieś w chłodne miejsce. Gotowe do spożycia po 2-3 tygodniach.