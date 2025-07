W taką pogodę sięgam do domowej apteczki i polewam tym ogórki! Zaraza ziemniaczana już nie atakuje moich ogórków. Chroni przed porażeniem liści oraz pędów. Oprysk na zarazę ziemniaczaną w ogórkach

Po ulewnych deszczach opryskuję tym ogórki. Dzięki temu są odporne na zarazę ziemniaczaną

Tegoroczne lato sprzyja namnażaniu się chorób wśród roślin. Ciepłe powietrze oraz duża wilgotność sprawiają, że w roślinach mogą rozwijać się grzyby odpowiedzialne za choroby. Dodatkowo, brak światła słonecznego oraz mocne zagęszczenie sadzonek potęgują ryzyko namnażania się chorób. Ogórki narażone są na wiele chorób grzybowych, a najpopularniejsze to szara pleśń, mączniak oraz zaraz ziemniaczana. Ta ostatnia potrafi z zastraszającym tempie zniszczyć całe plony. W mojej rodzinie od lat na zarazę ziemniaczaną w ogórkach stosuje się ten domowy oprysk. Ma on działania grzybobójcze i świetnie radzi sobie z usuwaniem zarodników grzybów w roślinach.

Domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną ogórków. Wystarczy 40 kropli tego płynu

Zaraza ziemniaczana to poważna choroba, która atakuje pomidory, ziemniaki oraz ogórki. Wywoływana jest przez organizm grzybopodobny Phytophthora infestans. W przypadku ogórków choroba ta daje bardzo charakterystyczne objawy w postaci ciemnych plam na liściach. Są one wodniste i bardzo szybko się powiększają. W kolejnych etapach choroba atakuje inne części roślin doprowadzając do obumarcia plonów. Gdy choroba wejdzie na owoce prowadzi do twardej zgnilizny. Ogórki zainfekowane zarazą ziemniaczaną nie nadają się do spożycia.

Walka z chorobami grzybowymi roślin bywa czasochłonna i żmudna. Najczęściej sięga się po opryski. W przypadku zarazy ziemniaczanej możesz stosować opryski z miedzianem lub te, które zawierają silnie preparaty grzybobójcze. Jeżeli choroba nie zaatakowała jeszcze całej rośliny to równie skuteczne mogą okazać się ekologiczne opryski. Jednym z nich jest ten na bazie jodyny. Jest to spirytusowy roztwór jodu z dodatkiem jodku potasy. Jodyna słynie ze swoich właściwości odkażających i świetnie usuwa zarodniki grzybów z różnych powierzchni, w tym z liści oraz pędów. Działa nie tylko na zarazę ziemniaczaną, ale jest również skuteczna na mączniaka. Opryski z jodyny można wykorzystywać również w opryskach prewencyjnych.

Jak przygotować oprysk z jodyny na zarazę ziemniaczaną w ogórkach?

Przygotowanie takiego oprysku jest banalne proste. Wystarczy, że w 10 litrach wody (najlepiej deszczówki) rozpuścisz około 40 kropli jodyny. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Aby oprysk był jeszcze skuteczniejszy i lepiej "przyklejał" się do roślin możesz dodać kilka kropel oleju lub płynu do naczyń. Tak przygotowaną mieszanką obficie pryskaj całe sadzonki ogórków. Nie zapominaj o wewnętrznej stronie liści. To właśnie tam najczęściej znajdują się zarodniki grzybów. Oprysk powtarzaj raz w tygodniu.