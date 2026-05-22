Zblenduj to warzywo i dodaj do sansewierii, a nawet marniejący kwiat odzyska wigor. Domowa odżywka sprawi, że Twoja sansewieria zacznie szybciej rosnąć

Sansewieria, ulubienica Polaków, to roślina wyjątkowo odporna, idealna nawet dla zapominalskich, która nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.

Eksperci zdradzają nietypowy trik: domowa odżywka z batatów to sekret bujnego wzrostu, dostarczająca kluczowych witamin i minerałów.

Sprawdź, jak prosto przygotować ten naturalny nawóz i zadbaj o swoją sansewierię, zapewniając jej optymalny rozwój przez cały sezon!

Sansewiera to obecnie jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych w Polsce. Obok storczyków oraz zamiokulkasa to właśnie sansewieria wybierana jest najczęściej. Naturalnie powchodzi z tropikalnych rejonów Afryki oraz Azji, ale świetnie radzi sobie z warunkach doniczkowych. Jak na tropikalną roślinę przystało sansewieria bardzo dobrze znosi przestoje w podlewaniu. To jeden z kwiatów doniczkowych, który z powodzeniem przetrwa Twój urlop lub zapominalstwo. Podlewanie sansewierii powinno być regularne, ale nie intensywne. Należy unikać przelania korzeni, co może prowadzić do gnicia i ogólnych problemów pielęgnacyjnych rośliny. Warto pamiętać, że sansewieria należy do grupy kwiatów, które nie wymagają moczenia i zraszania liści.

Zmiksuj to warzywo i dodaj do sansewierii, a kwiat będzie rósł szybciej i lepiej

W przypadku kwiatów doniczkowych świetnie sprawdzają się domowe nawozy. Są one o wiele tańsze niż kupne odżywki, a dostarczają roślinom potrzebne składniki odżywcze. Eksperci od pielęgnacji roślin doniczkowych często pokazują nietypowe sposoby nawożenia. Okazuje się, że do sansewierii świetnie sprawdzi się odżywka z batatów. Słodkie ziemniaki stanowią bogate źródło wielu cennych witamin i minerałów, które pozytywnie wpływają na kondycje i wzrost kwiatów. To między innymi azot, fosfor oraz cynk, które delikatnie wspomagają kwiat i stymulują jest rozwój. Co ważne, w przypadku batatów ryzyko przenawożenia jest niewielkie, co może być przydatne dla osób niewprawionych w pielęgnacji roślin.

Przygotowanie odżywki z batatów do sansewierii jest banalnie proste. Wystarczy, że obierze około 150 gramów batata, a następnie wrzucisz yo do 1 litra przegotowanej, ostudzonej wody. Następnie należy całość dokładnie zmiksować i dodać kolejny litro wody. Tak przygotowanym nawozem podlewaj sansewierię raz na dwa tygodnie. Wiosną możesz nawozić sansewierię bez przerwy, aż do września.

Jak dbać o sansewierię wiosną i latem?

W tym okresie zwiększ częstotliwość podlewania, pozwalając ziemi przeschnąć między kolejnymi dawkami wody, a także rozważ przesadzenie jej do większej doniczki, jeśli korzenie zaczynają wychodzić na zewnątrz.

Latem sansewieria ceni sobie jasne, ale rozproszone światło, choć dobrze znosi również pełne słońce, jeśli jest do niego stopniowo przyzwyczajana. Podlewanie powinno być regularne, jednak nadal kluczowe jest unikanie zastojów wody w podstawce. Jeśli masz taką możliwość, możesz wystawić roślinę na zewnątrz, pamiętając o ochronie przed bezpośrednim, palącym słońcem w najgorętszych godzinach dnia. Pamiętaj, że w okresie intensywnego wzrostu, czyli od wiosny do końca lata, sansewieria potrzebuje również nawożenia. Używaj nawozu do sukulentów lub roślin zielonych, ale w rozcieńczonej dawce, co około 2-4 tygodnie. Regularne przecieranie liści wilgotną szmatką pomoże usunąć kurz i zapewni roślinie lepszy dostęp do światła, wspierając fotosyntezę.

10