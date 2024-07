Nie żyje dwoje nastolatków. Mieli przed sobą całe życie, popełnili straszny błąd

O co chodzi?

W miejscowości Grodzisko (powiat oświęcimski) w niedzielę, 21 lipca utonęło dwoje nastolatków. Chłopiec w wieku 17 lat z powiatu suskiego oraz jego rówieśniczka weszli do rzeki Skawy w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli. Gdy zaczęli tonąć, służby ratownicze wezwała ich znajoma, która pozostała na brzegu. Ratownicy najpierw wyciągnęli chłopaka, a później dziewczynę. W obu przypadkach została podjęta resuscytacja. Niestety ratownicy nie zdołali przywrócić funkcji życiowych żadnego z nastolatków. Radosny odpoczynek nad wodą skończył się podwójną tragedią. Z powodu niestosowania się do zasad bezpieczeństwa zmarły dwie młode osoby, które przed sobą miały całe życie...

- Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że nastolatkowie kąpali się w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli. Głębokość wody w tym miejscu wynosiła około 4 metry. Aktualnie policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia - wyjaśnia małopolska policja. Poniżej dalsza część artykułu.

Zasady bezpieczeństwa nad wodą

Do podobnych tragedii, jak w Krakowie i Grodzisku, dochodzi pomimo nieustannych apeli służb o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Bezwzględnie zabronione jest wchodzenie do zbiorników wodnych, na których obowiązuje zakaz kąpieli oraz pływanie po wcześniejszym spożyciu napojów wyskokowych.

Z odpoczynku nad wodą najlepiej korzystać w grupach, tak by inne osoby mogły w razie potrzeby udzielić pomocy. Nie wolno również przeszacowywać swoich sił i odpływać zbyt daleko od brzegu. Utrudnia to ewentualną akcję ratowniczą, a nawet dostrzeżenie tonącej osoby. Wypływając na większą odległość warto zabezpieczyć się, zabierając ze sobą bojkę ratowniczą wyposażoną w gwizdek służący do wzywania pomocy.

