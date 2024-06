Ukryty kod na Netflixa. Kobiety go pokochają. Dzięki niemu mogą oglądać te filmy. Odkąd znam tę funkcję na Netflixie nie korzystam już inaczej

Mieszam ze sobą te dwa składniki i dodaję wody. Naturalna odżywka do ogórków, która zachęca je do rośnięcia. Po niej ogórki puszczają nowe pędy i owocują. Sposób na ogórki

Ta ukryta funkcja Netflixa, która pozwoli odkryć ukryte treści

Tysiące osób codziennie korzysta z Netflixa nie zdając sobie sprawy, że na platformie jest ukrytych wiele dodatkowych funkcji. Okazuje się, że praktycznie każdą zawartość na platformie można dopasować do swoich potrzeb. Można na przykład dopasować wielkość i kształt wyświetlanych napisów. Mało osób zdaje sobie również sprawę, że na Netflixie są ukryte kody pozwalające na dotarcie na niewyświetlanych treści w panelu głównym. To specjalnie kody, które otwierają zawartość z konkretnymi filmami i serialami.

Jak skorzystać z ukrytych kodów na Netflixie?

ajne kod Netflixa to specjalne ciągi liczb, które pozwalają na skuteczniejsze eksplorowanie zasobów platformy. Po ich wpisaniu dostaniesz dostęp do konkretnych treści, takich jak kategorie oraz pochodzenie danej produkcji. Aby skorzystać z kodów Netflixa możesz wpisać je w wyszukiwarkę na platformie lub dopisać je do adresu witryny w ten sposób - https://netflix.com/browse/genre/XXXXX (w miejsce „XXXXX”), gdzie XXXX jest kodem.

Ukryte kody na Netflixie. Kobiety pokochają tę funkcję

Kobiety, które uwielbiają komedie romantyczne powinny zainteresować się kodami na ten gatunek produkcji. Na Netflixie jest kilka kodów, które pokazują zawartość z filami i serialami z wątkiem miłosnym. Oto kody na komedie romantyczne na Netflixie:

filmy romantyczne: 8883

klasyka romansu: 31273

komedie romantyczne: 5475

dramaty romantyczne: 1255

zmysłowe filmy romantyczne: 35800

romantyczne filmy świąteczne: 1394527

Kody na inne gatunki znajdziesz tutaj.