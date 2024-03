Ukryte skróty na Netflixie. Polacy o nich nie wiedzą, a dzięki temu oglądanie filmów i seriale jest przyjemniejsze. Opcje Netflixa, których możesz nie znać

Wsypuję do miseczki, wlewam 2 łyżki i ustawiam w toalecie. Piękny zapach unosi się przez wiele dni. Domowy odświeżacz powietrza

Zwijam w kulkę i wkładam do kopca kreta. W okamgnieniu ucieknie z mojego ogrodu raz na zawsze. Najprostszy sposób na kreta w ogrodzie

Ukryte opcje na Netflixie. Mało osób o nich wie, a zmieniają doznania podczas oglądania filmów i seriali

Netflix to gigantyczna baza filmów i seriale. To tysiące propozycji z dziesiątek kategorii. Polacy kochają Netflixa, o czym świadczy popularność tego serwisu w naszym kraju. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że Netflix posiada dziesiątki ukrytych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie i oglądanie filmów oraz seriali jest przyjemniejsze. Jedną z najciekawszych ukrytych funkcji Netflixa są specjalne kody, które przekierują Cię bezpośrednio do wskazanych kategorii. W ten sposób możesz odkryć wiele pozycji, które normalnie nie wyświeżałyby się się w menu głównym. Wszystkie te kody znajdziesz tutaj.

Skróty klawiszowe ukryte na Netflixie. Korzystaj z nich podczas oglądania filmów oraz seriali

Skróty klawiszowe są szczególnie przydatne podczas korzystania z Netflixa z poziomu przeglądarki. Pozwalają one na szybkie zatrzymywania i przewijanie, bez konieczności sięgania po myszkę komputerową lub touchpad. Warto je znać i używać.

Oto ukryte skróty klawiszowe na Netflixie

Space/Enter – pauzę / kontynuuj oglądanie,

PgDn – pauza,

PgUp – włącz,

F – tryb pełnoekranowy,

Esc – opuść tryb pełnoekranowy,

Shift + strzałka w lewo – przewiń do tyłu,

Shift + strzałka w prawo – przewiń do przodu,

Strzałka w górę – zrób głośniej,

Strzałka w dół – przycisz,

M – wycisz.