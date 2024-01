Odkryłam ukrytą funkcję na Netflixie i nie oglądam filmów już inaczej. Mało osób wie, że można to zrobić. Tajna funkcja Netflixa, która całkowicie zmienia doznania korzystania z serwisu

Ukryta funkcja Netflixa. Jak ją poznasz to nie będziesz korzystał już w inny sposób

Okazuje się, że Netflix pełen jest ukrytych funkcji, o których większość osób nie ma pojęcia. Ostatnio pisaliśmy o tajnych kodach, które pozwalają odkryć mniej popularne filmy i seriale dostępne na platformie. To jednak nie wszystko, Netflix posiada wiele ukrytych funkcjonalności, które pozwalają dopasować parametry wyświetlanych obrazów i zindywidualizować swoje opcje. Wiele osób ogląda filmy i seriale na Netflixie z napisami. Sama należę do tej grupy. Wiele filmów w języku oryginalnym brzmi lepiej przez co jeszcze łatwiej można wczuć się w to, co dzieje się na ekranie. Niestety, często wyświetlane przez Netflixa napisy nie są dostosowane na naszych potrzeb. To albo zbyt mała czcionka, albo zły kolor, co ma znaczenie w przypadku bardzo jasnych filmów. Okazuje się, że można sobie z tym poradzić, a Netflix posiada ukrytą funkcję dopasowywania napisów do własnych potrzeb.

Odkąd odkryłam tę funkcję na Netflixie, to nie oglądam filmów inaczej

Netflix posiada ukrytą funkcję pozwalającą na dopasowanie napisów do własnych preferencji. Można to zrobić na kilka sposobów, przez przeglądarkę lub bezpośrednio na telewizorze. Osobiście rekomendują zmiany przez przeglądarkę, tak jest dostępnych więcej opcji. Możesz zmienić kolor wyświetlanych napisów, ich wielkość oraz cienie.

Jak zmienić funkcję napisów na Netflixie na przeglądarce?

Wejdź na stronę Konto.

Wybierz nazwę profilu w sekcji Profile i kontrola rodzicielska.

Zaznacz opcję Zmień w sekcji Wygląd napisów.

Wybierz preferowany wygląd napisów i zapisz zmiany.

Otwórz aplikację Netflix na swoim urządzeniu, aby oglądać z nowym wyglądem napisów.

Jak zmienić funkcję napisów na Netflixie na telewizorze?

Rozpocznij odtwarzanie filmu, serialu lub programu.

Za pomocą przycisków sterowania odtwarzacza u dołu ekranu wybierz opcję Ustawienia, aby dostosować rozmiar i styl napisów. Wybierz preferowane przez siebie opcje.

Wznów odtwarzanie tytułu.

Sonda Jak wybierasz filmy i seriale, które oglądasz na platformie Netflix? Korzystam z podpowiedzi Netfliksa Z polecenia znajomych Z listy "najpopularnijesze dziś" Używam kodów