Ukryta funkcja Facebook'a, o której prawie nikt nie wie. Ułatwia korzystanie z serwisu i rozwiązuje problem, o którym Polacy notorycznie zapominają. Z tej opcji Facebook'a korzystam prawie codzienne

Z szafki kuchennej biorę to i wsypuję 5 łyżek do wody. Nastawiam pranie firanek na krótki cykl piorący. Po praniu firany są idealnie czyste i białe. Sposób na wybielanie firanek

Ukryta funkcja Facebook'a. W domu notorycznie z niej korzystam

Według raportu Gemius, PBI oraz IAB Polska w Polsce z mediów społecznościowych korzysta aż 28 milionów osób. Mimo coraz większej popularności TikToka oraz Instagrama, to Facebook jest dla wielu osób podstawowym serwisem, z którego korzystają. Platforma ta służy nie tylko do dzielenia się z bliski przeżyciami i udostępnianiem zdjęć, ale też jest dla wielu osób źródłem informacji i miejsce do komunikacji ze znajomymi. Wiele osób z Facebook'a korzysta w pracy i jest on częścią ich obowiązków. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że Facebook posiada wiele ukrytych funkcji, które ułatwiają korzystanie z serwisu. Jedną z nich jest zdalnie wylogowanie się.

Ukryta opcja na Facebook'u. Jak działa zdalne wylogowanie się?

Każdemu z nas zdarzyło się logować na Facebook'a z pracy, od koleżanki, czy z telefonu znajomego. Często w takim przypadku zapominamy się wylogować. Wiele osób stale jest zalogowanych na Faceboook'a na swoim służbowym komputerze. Taka sytuacja może być potencjalnie niebezpieczna i każdy może dostać się na nasze konto. Zdalne wylogowanie się służy właśnie temu, by móc się wylogować z urządzeń, do których obecnie nie mamy dostępu.

Jak się zdalnie wylogować z Facebook'a?

Opcja ta jest dostępna z poziomu aplikacji na smartfonie. Wystarczy, że na swoim urządzeniu wejdziesz w Ustawienia Konta, a następnie w Hasło i zabezpieczenia oraz Miejsce logowania. W tym miejscu wyświetli Ci się lista urządzeń, na których jesteś zalogowany. W zjechaniu na sam dół możesz wybrać opcję Select devices to log out i zaznaczyć te urządzenia, z których chcesz się wylogować.