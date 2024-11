Nowa, ukryta funkcja na Netflixie. Ułatwi oglądanie ulubionych filmów i seriali

Nowa funkcja na Netflixie. Z nią wspólne oglądanie filmów oraz seriali będzie jeszcze przyjemniejsze

Serwisy streamingowe zdominowały rynek. Dzisiaj na równo rywalizują z telewizją, a nawet ją wyprzedzają. Za kilkadziesiąt złotych miesięcznie możesz mieć dostęp do bogatej biblioteki filmów oraz seriali, które na bieżąco się aktualizowane. Netflix to również rozbudowana oferta własnych produkcji. Już niebawem na platformie pojawi się drugi sezon popularnego serialu Squid Game. Netflix staje też ulepsza i zmienia funkcje. Teraz platforma wprowadza usługę Moments. Ma ona umożliwić dzielenie się z przyjaciółki ulubionymi fragmentami z oglądanych filmów oraz seriali. Moments jest obecnie dostępne wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Android oraz iPhone. Wystarczy, że podczas wybranego seansu wybierzesz opcję Moments, która pojawia się na dole ekranu. Wybrany fragment możesz zapisać do ponownego obejrzenia lub wysłać do znajomych za pośrednictwem takich platform jak Instagram, WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger czy klasycznej wiadomości tekstowej. Wszystkie zapisane fragmenty będą dostępne w zakładce "Mój Netflix". Użytkownicy iOS mogą już korzystać z nowej funkcji, natomiast posiadacze Androida muszą poczekać jeszcze kilka tygodni.

Ukryte funkcje Netflixa

Biblioteka Netflixa jest ogromna. Dostęp do tak wielu filmów i seriali sprawia, że człowiek zaczyna się w tym wszystkim gubić, wybór pozycji do obejrzenia potrafi zajmować bardzo długo. Netflix posiada przeszło 4,2 tys. filmów oraz 2,2 tys. seriali. Można się w tym wszystkim pogubić. Okazuje się, że istnieją tajne kody do Netflixa, które pozwolą Ci na skuteczniejsze przeglądanie zasobów serwisu. W ten sposób możesz odkryć ukryte filmy i seriale, których w inny sposób byś nie znalazł.

Tajne kody Netflixa to specjalne ciągi liczb, które pozwalają na skuteczniejsze eksplorowanie zasobów platformy. Po ich wpisaniu dostaniesz dostęp do konkretnych treści, takich jak kategorie oraz pochodzenie danej produkcji. Aby skorzystać z kodów Netflixa możesz wpisać je w wyszukiwarkę na platformie lub dopisać je do adresu witryny w ten sposób - https://netflix.com/browse/genre/XXXXX (w miejsce „XXXXX”), gdzie XXXX jest kodem.

Oto tajne kody do Netflixa:

Kod na seriale

Polskie filmy i seriale: 100392 Seriale telewizyjne: 83 seriale akcji i przygodowe: 10673 seriale dla dzieci: 27346 seriale dokumentalne: 10105 seriale dramatyczne: 11714 seriale komediowe: 10375 seriale kryminalne: 26146 seriale sensacyjne: 4366 seriale sf i fantasy: 1372 seriale z gatunku horror: 83059 brytyjskie seriale: 52117 koreańskie seriale: 67879

Kod na filmy i seriale akcji

Akcja i przygoda: 1365 filmy akcji sf i fantasy: 1568 filmy fantasy: 9744 filmy gangsterskie: 31851 filmy o superbohaterach: 10118 filmy o sztukach walki: 8985 filmy przygodowe: 7442 komedie akcji: 43040 szpiegowskie filmy akcji i przygodowe: 10702 westerny: 7700 wojenne filmy akcji i przygodowe: 2125 azjatyckie filmy akcji: 77232 seriale akcji i przygodowe: 10673 seriale sensacyjne: 4366 seriale sf i fantasy: 1372 klasyka kina sf i fantasy: 47147 klasyka przygodowego kina akcji: 46576

Kod na dreszczyk emocji

Thrillery: 8933 thrillery psychologiczne: 5505 filmy gangsterskie: 31851 filmy sensacyjne: 9994 zmysłowe thrillery: 972 filmy o porwaniach: 20541 Kod do śmiechu Komedie: 6548 klasyczne komedie: 31694 komedie romantyczne: 5475 czarne komedie: 869 horrory komediowe: 89585 komedie anime: 9302 komedie dla nastolatków: 3519 komedie o tematyce LGBT: 7120 programy stand-upowe: 11559 seriale komediowe: 10375

Kod na filmy dramatyczne

Dramaty: 5763 dramaty romantyczne: 1255 seriale dramatyczne: 11714 dramaty społeczne: 3947 dramaty o tematyce LGBT: 500

Kod na filmy romantyczne

Filmy romantyczne: 8883 klasyka romansu: 31273 komedie romantyczne: 5475 dramaty romantyczne: 1255 zmysłowe filmy romantyczne: 35800 romantyczne filmy świąteczne: 1394527

Kod na horrory

Horrory: 8711 kultowe horrory: 10944 filmy o potworach: 947 horrory klasy B: 8195 horrory komediowe: 89585

Kod na filmy SF

Science fiction i fantasy: 1492 filmy akcji sf: 1568 filmy fantasy: 9744 filmy o obcych: 3327 klasyka kina fantastycznego: 47147 anime sf: 2729 anime fantasy: 3063 seriale sf i fantasy: 1372 Animacje dla dorosłych: 11881 Kod na anime Anime: 7424 filmy anime: 3063 seriale anime: 6721 anime sf: 2729 dramaty anime: 452 horrory anime: 10695 komedie anime: 9302 anime na podstawie mangi: 2952508 anime o szkole: 1623841

Kod na filmy dla dzieci

Filmy familijne i dla dzieci: 783 animacje ze zwierzętami: 5507 filmy edukacyjne dla dzieci: 10659 filmy familijne: 51056 kreskówki telewizyjne: 11177 seriale dla dzieci: 27346 seriale dla nastolatków: 60951 romantyczne filmy świąteczne: 1394527 filmy Disneya: 67673

Kod na filmowe klasyki

Klasyka: 31574 klasyczne filmy akcji i przygodowe: 46576 klasyczne filmy romantyczne: 31273 klasyczne filmy sf i fantasy: 47147 klasyczne komedie: 31694 filmy noir: 7687 Kino niezależne: 7077 Filmy artystyczne: 29764 Filmy muzyczne: 1701 Filmy sportowe: 4370 filmy o sztukach walki: 8985 dokumentalne filmy sportowe: 180 Programy reality TV: 9833

Kod na filmy dokumentalne

Dokumenty: 6839 dokumentalne filmy biograficzne: 3652 dokumentalne filmy historyczne: 5349 dokumentalne filmy o LGBT: 4720 dokumentalne filmy przyrodnicze i naukowe: 2595 dokumentalne filmy społeczno-kulturowe: 3675 dokumentalne filmy sportowe: 180 seriale dokumentalne: 10105