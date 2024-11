Słynna perfumeria ma ponad 200 lat! To jeden z najpopularniejszych sklepów w POlsce

Historia perfumerii Douglas

Aby sięgnąć do początków znanej sieci perfumerii Douglas należy przenieść się do XIX wieku, a dokładniej do 1821 roku. To właśnie wtedy w Hamburgu została założona fabryka artykułów kosmetycznych. Jej założycielem był przybył ze Szkocji mydlarz John Sharp Douglas. Fabryka szybko zyskała popularność, a jej produkty były cenione przez klientki. Jak podaje Wikipedia już 1851 roku produkty z tejże fabryki pojawił się na wystawie mydeł z Londynie. To przyniosło marce rozpoznawalność. W 1910 roku licencję Douglas przejęły siostry Johna i założyły one pierwszą perfumerię. W 1969 roku spółka została przejęta przez dr Jörna Kreke, który otworzył pierwszy sklep poza Hamburgiem. W kolejnych latach Douglas systematycznie zyskiwał na rozpoznawalności. Otwierane były kolejne sklepy. W latach 80-tych pojawiły się pierwsze placówki z USA, Francji oraz Holandii. Obecnie w Polsce Douglas może pochwalić się blisko 140 sklepami oraz sklepem online. Mało osób wie, że Douglas w Polsce posiada swój outlet, który znajdziecie w centrum Ptak Outlet w Rzgowie.

Douglas to nie tylko sam sklep, ale także marka własna sieci. W sierpnie marka wystartowała z pierwszą kampanią promującą. Przyciągający uwagę claim kampanii - hashtag #IYKYK, odnosi się do obecnego trendu w mediach społecznościowych, który dotyczy wiedzy dostępnej tylko dla wtajemniczonych. To właśnie oni wiedzą, że DOUGLAS COLLECTION to setki produktów o jakości premium, do których po ich wypróbowaniu będziesz chętnie wracać.

Makijaż Douglas Collection to aż kilkaset produktów dostępnych wyłącznie w perfumeriach Douglas i na Douglas.pl. Marka regularnie wprowadza nowe produkty podążając za aktualnymi trendami, aktualizuje formuły zgodnie z najnowszymi osiągnieciami technologii i w duchu zrównoważonego rozwoju.