i Autor: Materiały prasowe

Quiz online

Quiz. Ania z Zielonego Wzgórza czeka na przyjaciółkę od serca. Sprawdź, jak dobrze znasz rudowłosą bohaterkę książki z dzieciństwa

„Ania z Zielonego Wzgórza” to pierwsza z wielu książek o rudowłosej dziewczynce, którą pokochały miliny czytelników na całym świecie. W powieści kanadyjskiej pisarki Lucy Maud Montgomery, wydanej 115 lat temu zaczytują się kolejne pokolenia. Dla wielu osób, to jedna z najwspanialszych lektur, której czytanie jest niczym otulający kolorowy koc w szary i zimny wieczór. Wróć na chwilę do świata pełnego wyobraźni, który tak pięknie maluje rudowłosa bohaterka książki i sprawdź się w naszym quizie. Przekonaj się, jak dobrze pamiętasz „Anię z Zielonego Wzgórza".