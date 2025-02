Agnieszka Kaczorowska ponownie dołączyła do rodziny programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", gdzie wystąpi w duecie z aktorem Filipem Gurłaczem. Okazuje się, że gwiazda oraz jej taneczny partner już zaczęli przygotowania do odcinków, które będzie można oglądać od marca 2025 roku na antenie Polsatu.

Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, jak spędzi ferie zimowe. Mówi o córkach

Szesnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z gwiazdami" wystartuje już niedługo, bo w niedzielę, 2 marca 2025 roku. W sumie w telewizji zostało zaplanowanych aż dziesięć odcinków. Gwiazdy i tancerze zaczęli więc już przygotowania do popularnego show.

Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z nami wyjawiła, że ona i Filip trenują od kilku dni, wszystko dlatego, że tancerka chciała wyjechać na ferie ze swoimi córeczkami. Ferie zimowe dla województwa mazowieckiego rozpoczęły się 3 lutego i potrwają aż do 16 lutego 2025 roku, Agnieszka nie ma więc zbyt dużo czasu na odpoczynek. Okazuje się, że Kaczorowska z córkami chce pojechać na Mazury. Po powrocie zapowiada, że będzie ostro trenować.

One się dopiero zaczęły, bo w ogóle pary dopiero zaczynają teraz. My zaczęliśmy kilka dni temu. Nieco wcześniej, bo ja mam ferie z dziewczynkami, których nie chciałam odwoływać i jadę z moimi córeczkami na kilka dni na Mazury. Chciałam ten czas trochę wcześniej odrobić. Jak wrócę, to będziemy cisnąć jeszcze mocniej. To jest taki dopiero początek. Tak się poznajemy. Ja szukam klucza do tej osoby - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Agnieszka Kaczorowska.

W rozmowie z Agnieszką poruszyliśmy również temat tego, czy na tym etapie przygotowań może ocenić umiejętności Filipa. Gwiazda przyznała, że mężczyzn trudniej jest nauczyć tańca, dodała jednak, że jej partner jest bardzo pracowity oraz zaangażowany.

W tym programie zawsze trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku i pracy. Trzeba się naprawdę świetnie zaprezentować, a kiedy uczy się mężczyznę... Mężczyznom to wszystko "od tak" nie przychodzi. Natomiast cieszę się, bo mój partner jest bardzo pracowity i zaangażowany, a to dla mnie jest zawsze najważniejsze, bo całą resztę można zrobić - wyznała "Super Expressowi" Agnieszka Kaczorowska.

Rozmawiała Julita Buczek

