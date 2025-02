Żona i syn ujawniają, jaki naprawdę był Romuald Lipko. "Miał też troszkę ciemniejszą stronę"

Romuald Lipko stworzył niezapomniane hity nie tylko dla swojego zespołu Budka Suflera, ale też dla innych artystów. To on skomponował przebój "Wszystko, czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej (69 l.) czy "Dmuchawce, latawce, wiatr" Urszuli (64 l.). Obie panie opowiedzą o współpracy z muzykiem w specjalnym programie "Romuald Lipko - Niezapomniane melodie" przygotowanym przez Marka Sierockiego (65 l.).

Za serce najbardziej chwytają jednak słowa jego żony, którego w 2020 roku zabrał rak wątroby. Pani Dorota trwała u boku gwiazdora przez ponad 45 lat. Była naocznym świadkiem powstawania jego największych przebojów. - Kiedy pracował w domu, kiedy komponował, musiała być bezwzględna cisza. Nie można było tłuc kotletów, ani robić innych głośnych rzeczy - opowiada kobieta w programie.

I ujawnia, jaki był prywatnie jej mąż.

Romek posiadał piękne cechy charakteru. Był bardzo serdeczny nie tylko dla rodziny, dla znajomych i bliskich. Był otwarty, umiejący nieść pomoc w każdej sytuacji. To była tak piękna cecha, w zasadzie od początku była dla mnie tak widoczna, że było to bardzo ujmujące

- mówi z błyskiem w oku. Mąż rozpieszczał ją kwiatami.

Był szarmancki. Obdarowywał kwiatami, prezentami. Mówię to z żalem, przykrością - najbardziej brakuje mi kwiatów, które przynosił do domu. Były w domu wszechobecne. Ponieważ wiedział, że ja z własnego ogrodu nie urwę tych kwiatów, w związku z tym na targu kupował całe naręcza. Jeśli nie mieściły się, to w takich cynowych wiadrach od pań przywoził