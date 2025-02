"Romuald Lipko - Niezapomniane melodie". TVP w wyjątkowy sposób uczci pamięć o liderze Budki Suflera

Co za piękna para!

Marek Sierocki zrealizował program wspominkowy "Romuald Lipko - Niezapomniane melodie", w którym to przeniesie widzów do czasów, gdy Romuald Lipko żył i tworzył z Budką Suflera.

Romuald Lipko był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki pop drugiej połowy XX wieku. Nie przypadkiem porównywano go z Jerzym Petersburskim, którego piosenek słuchamy do dziś. Lipko osiągnął podobny status jak twórca "Tanga milonga" i "Tej ostatniej niedzieli". Charyzmatyczny lider i główny kompozytor Budki Suflera, pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii polskiej muzyki. Jego przeboje, takie jak "Jolka, Jolka" pamiętasz czy "Cień wielkiej góry", do dziś są grane w rozgłośniach radiowych i uwielbiane przez kolejne pokolenia słuchaczy. Dzięki niezwykłej wrażliwości muzycznej, stworzył wiele utworów, które na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Choć pierwsze piosenki skomponował już ponad pół wieku temu, jego twórczość pozostaje żywa – zarówno w klasycznych aranżacjach, jak i w nowych interpretacjach młodych artystów.

Nieznane historie i wspomnienia bliskich – co zobaczymy w programie?

W dokumencie "Romuald Lipko – Niezapomniane melodie", widzowie poznają mniej znane fakty z życia artysty. Program, bogato ilustrowany archiwalnymi nagraniami koncertowymi, a także prywatnymi materiałami, przeniesie nas w czasy, gdy Romuald Lipko komponował największe przeboje Budki Suflera.

Nie zabraknie osobistych wspomnień przyjaciół, ludzi kultury i bliskich muzyka. Widzowie dowiedzą się więcej nie tylko o jego pracy twórczej, ale również o jego pasjach, marzeniach i codziennym życiu. Program wzbogacą unikalne anegdoty oraz wspomnienia o kulisach powstawania nieśmiertelnych hitów.

Kiedy i gdzie oglądać program o Romualdzie Lipce?

Program dokumentalny "Romuald Lipko – Niezapomniane melodie" zostanie wyemitowany 6 lutego 2025 roku o godz. 20:50 na antenie TVP2. To obowiązkowa pozycja dla fanów Budki Suflera oraz wszystkich miłośników polskiej muzyki. Nie przegap tego wyjątkowego hołdu dla jednego z największych kompozytorów w historii polskiej sceny muzycznej!

