Ryszard Poznakowski i Romuald Lipko to jedni z najważniejszych kompozytorów polskiej muzyki w czasach PRL. Obaj artyści zostawili po sobie wspaniały dorobek. Więcej przebojów niestety jednak już nie stworzą... Romuald Lipko zmarł ponad cztery lata temu w wieku 69 lat. Dłużej o dziewięć lat żył legendarny Trubadur. Ryszard Poznakowski nie żyje od 1 grudnia 2024 roku. I Lipko, i Poznakowski tworzyli wspaniałe utwory nie tylko dla swoich kapel, czyli Budki Suflera i Trubadurów, lecz także dla wielu uznanych polskich artystów, takich jak Urszula, Wojciech Gąssowski, Kasia Sobczyk czy Izabela Trojanowska. Z tą ostatnią łączy się ciekawa historia, którą wokalistka opisała w mediach społecznościowych tuż po śmierci Ryszarda Poznakowskiego. Według relacji Trojanowskiej Lipko przearanżował piosenkę, którą dla niej napisał Trubadur. Potem lider Budka Suflera skomponował utwory na całą płytę wokalistki. Pamiętasz, który szlagier jest czyjego autorstwa? Do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Rozwiąż QUIZ PRL. Poznakowski czy Lipko? Dopasuj kawałek do kompozytora. Same wielkie hity, tylko dwa nazwiska.

