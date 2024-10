Wypasiony dom Romualda Lipko z Budki Suflera poszedł pod młotek. Obłędna kasa!

Marek Perepeczko z grobu przemówił do żony?! Agnieszka Fitkau-Perepeczko ujawnia, co usłyszała!

Romulad Lipko napisał muzykę do wielkich hitów Budki Suflera. Instrumentalista jest legendarnym filarem zespołu, którego piosenki znają absolutnie wszyscy. Muzyk odszedł niestety w lutym 2020 roku, dziś na sprzedaż wystawiono ogromną posiadłość w Kazimierzu Dolnym. Jak wygląda ten dom możesz zobaczyć na końcu tekstu.

Jaka jest cena za dom Lipko?

Luksusowa rezydencja Lipko ma aż 10 pokoi, a jej cena przyprawia o zawrót głowy. Jak podał portal "Plejada", pomimo kosmicznej wartości, zainteresowanie posiadłością jest ogromne. Cena tego domu to 17 mln zł!

Lipko ostatnie 20 lat przeżył z żoną Dorotą w swojej willi w Kazimierzu Dolnym. Już dwa lata temu wdowa po muzyku zapewniała, że wkrótce "dom przejdzie w dobre ręce". Ale jak widać, sprawy się przeciągają i na razie nie znalazł się kupiec, gotów z dnia na dzień stać się panem na włościach muzyka Budki Suflera. Jaki dom zostawił po sobie Romuald Lipko?

Jak wygląda dom Lipko

Willa Lipko położona jest zaledwie 2 km od kazimierskiego rynku, centrum wszelkich wydarzeń w tej "opanowanej" przez artystów miejscowości. Dom w maju br. został wystawiony na sprzedaż, a jego cena to 17 mln zł. Rezydencja była "wymarzonym miejscem na ziemi" kompozytora. Posiadłość wybudowana została w 2001 r. i tak naprawdę zapewniała absolutnie wszystko, co potrzebne było do życia muzyka Budki Suflera.

Ceglany dom 1-piętowy w tzw. "stylu kazimierskim" położony jest na malowniczej skarpie i ma w wielkim ogrodzie spory, kamienny basen. Wnętrze domu ozdobiły obrazy, głównie malarstwo polskie i lwowskie z przełomu XIX i XX w. W wielu pokojach znajdowały się również pamiątki po Budce Suflera.

W domu dominują: drewno, kamień i metal. Uwagę przyciągają witraże, sztukaterie drewniane oraz zdobione drzwi i futryny. W domu znajduje się 10 pokoi, a także ogromna jadalnia, połączoną z gabinetem oraz pokój gościnny.

Przeboje Romualda Lipko

Romuald Lipko skomponował muzykę do wielkich hitów Budki Suflera, m.in. takich jak: „Jolka, Jolka pamiętasz”, czy „Za ostatni grosz”. Muzyk stworzył również dla wielu innych, polskich artystów.

„Dmuchawce, latawce, wiatr” - Urszula,

„Nic nie może przecież wiecznie trwać” - Anna Jantar,

„Aleja gwiazd” - Zdzisława Sośnicka,

„Wszystko, czego dziś chcę” - Izabela Trojanowska.

Artysta zmarł w 6 lutego 2020 roku w swoim rodzinnym mieście Lublinie.

