WOW! FOREO i FAQ™ Swiss świętują Dzień Kobiet z rabatami do 50%

W świecie pełnym sprzecznych oczekiwań, marki przypominają, że prawdziwa troska zaczyna się od akceptacji własnej indywidualności oraz wyboru rozwiązań, które upraszczają codzienność, zamiast ją komplikować.

Kampania z okazji Dnia Kobiet podkreśla znaczenie self-care jako świadomego czasu dla siebie — niezależnie od tego, czy są to spokojne minuty wieczorem, czy krótki poranny rytuał. Jej fundament stanowią zaawansowane technologie beauty-tech, które pozwalają osiągać profesjonalne efekty w domowym zaciszu, bez konieczności długich i skomplikowanych procedur.

Zestaw FAQ™ 202 – terapia LED dla głębokiej regeneracji

FAQ™ 202 to innowacyjna maska LED do twarzy, łącząca światło bliskiej podczerwieni oraz czerwone światło w nieinwazyjnej pielęgnacji przeciwstarzeniowej i regenerującej. Ultralekka silikonowa konstrukcja dopasowuje się do twarzy niczym „druga skóra”, zapewniając pełną swobodę ruch u podczas zabiegu

Maska wyposażona jest w 600 punktów świetlnych LED oraz 8 długości fal, które odpowiadają na różne potrzeby skóry – od utraty elastyczności po niedoskonałości i nierówny koloryt. Badania kliniczne wskazują na redukcję zmarszczek nawet o 32% już po dwóch tygodniach, poprawę jędrności oraz zmniejszenie trądziku i nadmiaru sebum. W zestawie znajduje się także FAQ™ P1 Manuka Honey Primer – formuła wspierająca działanie terapii LED i zwiększająca wnikanie składników aktywnych

Zestaw FAQ™ 402 – podwójna technologia mikroprądów dla wyraźniejszego liftingu

FAQ™ 402 wprowadza nową generację terapii mikroprądami dzięki systemowi podwójnego pola elektrycznego, który tworzy na skórze krzyżującą się „siatkę elektryczną”. Technologia ta stymuluje mięśnie twarzy oraz wspomaga proces elektroporacji, znacząco zwiększając przyswajanie kosmetyków.

Urządzenie łączy mikroprądy z terapią światłem NIR, czerwonym i niebieskim LED, poprawiając strukturę skóry, kontur twarzy i jej promienność. W zestawie znajduje się również FAQ™ P1 Manuka Honey Primer z 90% składników pochodzenia naturalnego oraz silnymi właściwościami nawilżającymi i kojącymi

Zestaw BEAR™ 2 – mikroprądowy „fitness” dla twarzy

BEAR™ 2 to urządzenie mikroprądowe zaprojekto- wane do treningu mięśni twarzy w sposób analogiczny do ćwiczeń ciała. Dzięki opatentowanej technologii Anti-Shock System™ zabieg jest bezpieczny i komfortowy, a jednocześnie stymuluje produkcję kolagenu oraz poprawia elastyczność skóry. Badania kliniczne potwierdzają, że już po tygodniu regularnego stosowania skóra staje się bardziej napięta, a owal twarzy wyraźniejszy. Zestaw zawiera także serum SUPERCHARGED™ Serum 2.0, które znacząco pobudza produkcję kolagenu typu I. Połączenie kwasu hialuronowego, elektrolitów, ceramidów i skwalanu zwiększa poziom nawilżenia skóry o 46% po 2 godzinach i o 55% po 4 godzinach.

LUNA™ 4 – inteligentne oczyszczanie i ujędrnianie

LUNA™ 4 to urządzenie 2-w-1 do głębokiego, a zarazem delikatnego oczyszczania oraz masażu ujędrniającego. Miękkie silikonowe wypustki są 35 razy bardziej higieniczne niż tradycyjne szczoteczki i usuwają do 99% zanieczyszczeń bez naruszania bariery ochronnej skóry. Pulsacje T-Sonic™ pobudzają mikrokrążenie oraz wspierają drenaż limfatyczny, przygotowując skórę na dalszą pielęgnację.

Badania kliniczne potwierdzają, że:

usuwa 99% zanieczyszczeń i sebum;

100% użytkowników odczuwa czystszą skórę w porównaniu z myciem dłońmi;

97% zauważa większą miękkość skóry;

94% wskazuje na bardziej wyrównany koloryt;

91% obserwuje jędrniejszą i zdrowszą skórę.

Zestaw zawiera także LUNA™ Micro-Foam Cleanser 2.0 – delikatną formułę oczyszczającą z 87% składników pochodzenia naturalnego, bez substancji zapachowych i siarczanów

UFO™ 3 – domowe spa LED 5-w-1

UFO™ 3 łączy terapię światłem LED, termo- terapię, krioterapię oraz masaż T-Sonic™ w jednym kompaktowym urządzeniu. Funkcja rozgrzewania otwiera pory i sprzyja głębokiemu nawilżeniu, natomiast chłodzenie redukuje opuchliznę i koi skórę.

Testy kliniczne wskazują na wzrost nawilżenia nawet o 126% już po dwóch minutach stosowania. Zestaw obejmuje 24 maski aktywowane technologią UFO™, zawierające wysoki procent składników naturalnych: H2Overdose, Youth Junkie, Manuka Honey oraz Acai Berry

Specjalna oferta z okazji Dnia Kobiet

Dzień Kobiet to idealny moment, by postawić siebie na pierwszym miejscu i wybrać pielęgnację przynoszącą długotrwałe efekty. Dzięki połączeniu innowacyjnych technologii i klinicznie potwierdzonej skuteczności FOREO oraz FAQ™ Swiss sprawiają, że troska o siebie staje się naturalnym elementem codziennego rytuału – dopasowanego do realnego stylu życia i potrzeb każdej kobiety.

