Polki błagają manicurzystki i ten lakier do paznokci. Najmodniejszy w tym sezonie. Odmładza dłonie i sprawia, że bruzdy na skórze przestają być widoczne

Karolina Piątkowska
2026-03-02 12:19

Rok 2026 w manicure skupia się przede wszystkim na podkreślaniu naturalnego piękna. W tym sezonie salony kosmetyczne przeżywają prawdziwe zatrzęsienie próśb o ten jeden rodzaj manicure. To wyjątkowy kolor lakieru do paznokci, który ujawnia kobiecość, a dodatkowo minimalizuje widoczność zmarszczek oraz drobnych linii na skórze dłonie.

  • Mleczne, półtransparentne lakiery to hit 2026 roku, idealne dla każdego kształtu i długości paznokci.
  • Jasne odcienie optycznie odmładzają dłonie, redukując widoczność zmarszczek, w przeciwieństwie do chłodnych tonów.
  • Chcesz uniknąć zalewania skórek i cieszyć się perfekcyjnym manicure? Odkryj proste triki, które zapewnią Ci idealne paznokcie!

Mleczne, połtransparentne lakiery do paznokci mają stanowić równowagę dla ostrych i ciemnych kolorów, jakie królowały w 2025 roku. Tego rodzaju kolory rewelacyjnie współgrają z różnymi kształtami paznokci. Wygląda tak samo pięknie na krótkich paznokciach, jak I na długich. Co ważne dla wielu kobiet, jasny, mleczy manicure jest bardziej praktyczny. W sytuacji, gdy cześć lakieru odpryśnie nie jest to tak bardzo widoczne, jak na ciemnym manicure.

Usuwa zmarszczki i wygładza bruzdy

Jasne kolory, zwłaszcza te o ciepłych podtonach świetnie sprawdzą się u kobiet dojrzałych. Delikatne odcienie optycznie wygładzają skórę i sprawiają, że wygląda ona młodziej. Taki manicure minimalizuje widoczność zmarszczek oraz drobnych linii na dłoniach. Na drugim biegunie znajdują się chłodne kolory z mocnymi, niebieskimi podtonami. Fioletowe lub typowo niebieskie lakiery do paznokci mogą podkreślać widoczność zmarszczek i żył do dłoniach. W efekcie skora będzie wyglądała na starszą i bardziej wiotka.

Jak malować paznokcie, aby nie zalewać skórek?

Aby uniknąć zalewania skórek podczas malowania paznokci, kluczowa jest technika. Zacznij od nałożenia cienkiej warstwy lakieru, trzymając pędzelek lekko pod kątem i zaczynając malowanie od środka płytki paznokcia, delikatnie przesuwając go w kierunku wolnego brzegu, a następnie wzdłuż boków. Pamiętaj, aby przed każdym pociągnięciem delikatnie odcisnąć nadmiar lakieru z pędzelka o brzeg buteleczki. Jeśli mimo wszystko zdarzy Ci się zalać skórki, od razu usuń nadmiar lakieru patyczkiem do skórek owiniętym wacikiem nasączonym zmywaczem, zanim lakier wyschnie. Cierpliwość i precyzja to Twoi najlepsi sprzymierzeńcy w osiągnięciu idealnego manicure.

Ten manicure będzie hitem 2026 roku! Kamili Boś pokazała, że jest idealny na co dzień

i

Autor: Freepik.com
