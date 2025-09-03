Taki manicure w tym sezonie będą nosiły wszystkie eleganckie kobiety. Koniecznie kup ten kolor lakieru do paznokci

Jesień to idealny czas na zmianę manicure i postawienie na ciemniejsze, eleganckie odcienie.

W tym sezonie króluje kasztanowy brąz, który dodaje szyku i pasuje do wielu jesiennych stylizacji.

Odkryj, jak brązowy manicure może być różnorodny – od karmelowych odcieni po głębokie czekoladowe barwy.

Zastanawiasz się, komu pasuje brązowy manicure i jak go nosić? Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na ten modny kolor!

Modny manicure na jesień. Ten kolor skradnie serca Polek

Marzysz, aby na jesień zaszaleć i zmienić coś w swoim manicure? Jesień to idealna pora, aby zaszaleć. To pora roku, w której chętniej i odważniej stawiamy na ciemnie kolory. Jesienią królują barwy ziemi oraz eleganckie tonacje pełne złota oraz brokatu.

W tym sezonie kolorem, który będzie najczęściej wybierany jest kasztanowy brązowy. To przepiękny i głęboki odcień, który dodaje elegancji i pasuje do wielu jesiennych stylizacji. Wybierając ciemnobrązowe kolory lakierów do paznokci możesz zaszaleć. Brąz wcale nie jest nudy. W tym sezonie postaw na karmelowe odcienie, które świetnie sprawdzą się na co dzień. Dla odważnych lepiej sprawdzą się głębokie, czekoladowe barwy. Brązy świetnie prezentują się także w otoczeniu złotych zdobień. Jeżeli lubisz szalony manicure postaw na brązowy lakier do paznokci i złote zdobienia w formie brokatu lub delikatnego ombre.

Komu pasuje brązowy manicure?

Brązowy manicure świetnie sprawdza się na nieco dłuższych paznokciach, zarówno na tych w kształcie migdała, jak i kwadratu. Brązy w manicure są bardzo eleganckie i wyróżniające się. To świetna opcja dla osób, które lubią ciemne kolory, ale obawiają się czerni, a klasyczna czerwień już im się znudziła. Warto mieć świadomość, że na wszystkich ciemnych kolorach bardzo widać odpryski i niedociągnięcia. Ciemnie odcienie podkreślają także przesuszone i skórki. Wybierając tego rodzaju odcienie zawsze zadbaj o nawilżenie i prawidłową pielęgnację skóry dłoni.