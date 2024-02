i Autor: SHUTTERSTOCK Modne paznokcie na ten sezon! Postaw na ten manicure - kolory i kształty

Strefa beauty

Najbardziej zdraciecki kolor lakieru do paznokci dla kobiet po 50-tce. Wygląda koszmarnie i dodaje ogrom lat Twoim dłoniom. Jeżeli masz taki manicure, to łap za zmywacz do paznokci

kaja 13:58 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jakie kolor lakieru do paznokci nie sprawdzi się u kobiet dojrzałych? Niektóre odcienie lakierów do paznokci mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Są takie odcienie, które uwidaczniają wszystkie mankamenty skóry i podkreślają zmarszczki. Jeden z lakierów do paznokci w takim kolorze cieszy się wielką popularnością. Sprawdź, o jakie kolor lakieru do paznokci chodzi i zobacz, jak go zastąpić.