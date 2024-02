Kobiety po 50-tce szturmują salony fryzjerskie i proszą o tę fryzurę. To nowy symbol elegancji. Modna fryzura, która odejmuje10 lat i dodaje blasku skórze

Fryzura dla kobiet po 50-tce na wiosnę 2024. Na jakie cięcie warto postawić?

Kobiety dojrzałe często boją się ryzyka i trzymają się sprawdzonych rozwiązań. To błąd, przez który można dodać sobie lat i sprawić, że będzie się wyglądało starzej niż w rzeczywistości się jest. Dzisiejsze kobiety po 50-tce to nowoczesne i odważne panie. Wiedzą, czego chcą i nie powinny one obawiać się zmian. Dobrze dobrana fryzura potrafi całkowicie odmienić wygląd. Może odjąć lat i skutecznie zminimalizować zmarszczki. Eksperci przyznają, że kobiety dojrzałe dobrze wyglądają w lekkich cięciach, która dodają włosom objętości. Strzałem w dziesiątkę zawsze jest bob lub cięcie włosów do linii żuchwy. Lat odejmują włosy w miodowym lub brązowym kolorze w ciepłej tonacji.

Kobiety po 50-tce pokochały tę fryzurę. Jest elegancka i odejmuje wiele lat

Od kilku sezonów w modzie jest trend "quiet luxury", czyli klasyczna elegancja w stylu wielkich pieniędzy. Fryzura rich girl look doskonale wpisuje się w ten trend. To kobieca fryzura skupiająca się przede wszystkim na tym, by dodać włosom lekkości i objętości. Rich girl look to proste cięcia, która stylizują włosy na niedbałą elegancję. Jej sekretem są uniesione u nasady kosmyki, które swobodnie opadają na twarz. Tego rodzaju fryzura odmładza i sprawia, że zmarszczki są optycznie wygładzone. Dodaje ona lekkości twarzy i zawsze prezentuje się zjawiskowo.