Radosne promocje w Rossmannie. Aromatyczne perfumy na wiosnę za mniej niż 80 zł. Zapach dla koneserki słodkości. Mieszanka jaśminu z bergamotką

Wiosenne perfumy w promocji Rossmanna. Mniej niż 80 zł za flakon

Nowe promocje w Rossmannie to wyjątkowa okazja, by pobuszować między alejkami popularnej drogerii. Szczególnie polecamy się "zgubić" pomiędzy półkami z perfumami. Na klientów Rossmanna czekają tutaj spore promocje na markowe perfumy. Wiosna w zapachach to przede wszystkim ukłon w stronę natury. W perfumach na wiosnę dominują słodkie, kwiatowe aromaty. Kojarzą się one z kobiecą lekkością i delikatnością wiosennego słońca. Taki też jest zapach wody perfumowanej SABRINA CARPENTER Sweet Tooth, którą znajdziesz teraz w promocji w Rossmannie. Flakon tego wyjątkowego zapachu kosztuje obecnie 79,99 zł (jego regularna cena to 129,99 zł).

SABRINA CARPENTER Sweet Tooth to wyjątkowa kompozycja stworzona przez gwiazdę Sabrinę Carpenter debiutującą w roli kreatorki perfum. Zapach ten jest połączeniem niebiańskiej słodkości z aromatycznymi nutami piżma. To deser dla zmysłów. - Kandyzowany imbir, czekoladowa pianka przechodzi delikatnie w mleczną wanilię na bazie francuskiej śmietanki z Chantilly. Te luksusowe nuty mieszają się kwiatem jaśminu, musującą bergamotką i zmysłowym piżmem. Zapach jest bardzo wysmakowany, kwiatowy, kobiecy i pełen słodyczy - jak tu o oprzeć się takiemu opisowi. Wodę perfumowaną SABRINA CARPENTER Sweet Tooth kupisz w promocji Rossmanna do 15 lutego.

